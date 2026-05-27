El evento, organizado por The Offline Club, tiene como objetivo cambiar el tiempo de pantalla por tiempo real

​Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la literatura. Repleta de interesantes librerías donde adquirir los últimos lanzamientos, al igual que todo tipo de clásicos, o esperados eventos como la Feria del Libro, donde conocer a todos tus autores favoritos a lo largo de varias jornadas, puede que no haya mejor plan que sentarse a devorar una buena novela.

Normalmente asociadas a la música electrónica, The Offline Club trae a Madrid una curiosa propuesta: una 'Reading Rave'. Con el objetivo de llenar el parque de El Retiro con cientos de lectura, la primera edición busca cambiar el tiempo de pantalla por tiempo real, y disfrutar de una hora de lectura, acompañado de otros amantes de la literatura.

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Cuándo se celebrará la 'Reading Rave'

La primera edición de la 'Reading Rave' se celebrará este sábado, 30 de mayo, de 13.00 a 14.00 h. Con entrada gratuita (previo registro), es necesario apagar los móviles a lo largo de este evento, de una hora de duración. La ubicación exacta se enviará por email antes del evento. Podéis traer un libro, un poemario o cualquier cosa que os apetezca leer e, idealmente, una manta de pícnic, una bebida y algo de picar.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.