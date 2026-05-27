Suscríbete
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

El Retiro se convierte en el escenario de una curiosa rave gratis para los amantes de la literatura (sin música electrónica)

El evento, organizado por The Offline Club, tiene como objetivo cambiar el tiempo de pantalla por tiempo real

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
El Retiro. Shutterstock
El Retiro. Shutterstock
Publicidad

​Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la literatura. Repleta de interesantes librerías donde adquirir los últimos lanzamientos, al igual que todo tipo de clásicos, o esperados eventos como la Feria del Libro, donde conocer a todos tus autores favoritos a lo largo de varias jornadas, puede que no haya mejor plan que sentarse a devorar una buena novela.

Normalmente asociadas a la música electrónica, The Offline Club trae a Madrid una curiosa propuesta: una 'Reading Rave'. Con el objetivo de llenar el parque de El Retiro con cientos de lectura, la primera edición busca cambiar el tiempo de pantalla por tiempo real, y disfrutar de una hora de lectura, acompañado de otros amantes de la literatura. 

View of the beautiful Palacio de Cristal a conservatory located in El Retiro Park built in 1887 in Madrid
Photograph: Shutterstock

Cuándo se celebrará la 'Reading Rave'

La primera edición de la 'Reading Rave' se celebrará este sábado, 30 de mayo, de 13.00 a 14.00 h. Con entrada gratuita (previo registro), es necesario apagar los móviles a lo largo de este evento, de una hora de duración. La ubicación exacta se enviará por email antes del evento. Podéis traer un libro, un poemario o cualquier cosa que os apetezca leer e, idealmente, una manta de pícnic, una bebida y algo de picar.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

NO TE LO PIERDAS: Feria del Libro 2026: fechas, horarios, firmas y todas las novedades

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.