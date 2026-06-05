Tras estrenarse en el barrio de Salamanca, triunfar en Caleido y consolidarse en Malasaña, aparece a unos metros de la Puerta de Alcalá

Estos días, por la visita del Papa León XIV y las celebraciones asociadas, y en los próximos meses por ser un gran polo de atracción turística, la zona de la Puerta de Alcalá y el parque de El Retiro es un hervidero de gente yendo y viniendo por esas monumentales vías que son además Patrimonio Mundial. Es aquí, pero oculto del bullicio mayor, donde Álex Mteiny acaba de abrir su nuevo local de cocina libanesa, un proyecto imparable porque esta es ya su cuarta dirección.

Makan Makan

Tan doméstico como callejero, tan gustoso como saludable. O incluso adictivamente goloso. Así es el recetario que encontramos en la carta en Makan, que acaba de inaugurar un espacio en la burguesa Villalar, 3, después de estrenarse en el barrio de Salamanca, triunfar en Caleido y consolidarse en Malasaña. Es la parada barata y apetecible que necesitas para montarte un pícnic bajo los árboles de nuestro gran pulmón verde. No digamos ya si estos días andas de peregrino por la zona. El espacio, orientado especialmente al take away aunque cuenta con algunas mesas altas, resulta contemporáneo y joven pero sus bocados siguen exhibiendo una larga herencia familiar y un saber hacer artesanal.

Makan Makan

Y lo vais a encontrar abierto a diario desde las 10.00 (de jueves a sábado hasta la medianoche). Vamos, que os vale para improvisar un desayuno que es casi brunch con algunos de sus wraps: zaatar, labneh, halloumi, falafel... Al mediodía la propuesta se presenta al completo. Además de esos wraps cocinados en Saj, la tradicional parrilla libanesa en forma de cúpula, hay platos donde el pollo es el gran protagonista, ensaladas estivales, opciones sin gluten y una novedad... un pulled pork que viene a robarle los mejores planos a su casi obligatorio shawarma.

Makan Makan

NO TE LO PIERDAS: Nuestras últimas recomendaciones para comer en Madrid