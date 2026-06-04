El Santo Padre pasará por la capital entre los días 6 y 9 de junio

Queda muy poco para la visita del Papa León XIV a la capital, un acontecimiento que tendrá lugar entre los días 6 y 9 de junio. Un episodio sin precedentes, Madrid ya se prepara para la llegada del Santo Padre, evento que trae consigo, junto a la llegada de miles de personas, una necesaria reorganización de la movilidad urbana, al igual que una variedad de propuestas culturales e incluso gastronómicas. Si esperas la llegada del Pontífice a Madrid con ganas, toma nota, pues estos son algunos de los planes más destacados durante estas jornadas.

Varios museos de Madrid abren sus puertas gratis durante una noche

Un total de 15 museos y entidades culturales madrileñas abrirán sus puertas de forma gratuita, y con horario ampliado, la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio. Bajo el nombre 'Noche en Blanco (y Amarillo)' esta jornada especial tiene como objetivo acercar el patrimonio artístico y cultural de la capital a la ciudadanía.

Entre los participantes, se encuentran el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, CaixaForum Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, Teatros del Canal, el Jardín de Banca March, Cines Verdi e incluso el Museo de Cera de Madrid, que ha preparado la 'Semana del Papa', ofreciendo descuentos para descubrir una de las figuras más destacadas de la colección permanente.

Photograph: Shutterstock

Postre especial y menús para peregrinos para celebrar la llegada del Papa

La Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) ha impulsado la creación de un postre conmemorativo, bajo el nombre 'Cor Unum', una expresión latina que significa 'un solo corazón', y que busca convertirse en un símbolo gastronómico de acogida y celebración durante la estancia del Pontífice en la región. Para dar a conocer esta iniciativa, ASEMPAS ofrecerá una degustación gratuita del postre los días 6 y 7 de junio, en la Oficina de Turismo de la Puerta del Sol, en horario de mañana.

Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid

Por otra parte, distintas marcas de restauración de la capital han puesto en marcha el 'Menú del Peregrino', una propuesta gastronómica que se ofrece con precios ajustados y en distintos formatos de consumo (sala y 'take away'), así como con variedad de productos y modalidades, disponible hasta el próximo 9 de junio.

Cortes de tráfico, buses y bicimad gratis y horarios ampliados en el Metro

En Madrid, se espera una afluencia durante los días de la visita del Papa León XIV de 500.000 personas en la plaza de Lima y de 1,5 millones en la plaza de Cibeles. En cuanto a movilidad, la vigilia del día 6 y la eucaristía del 7 generarán importantes afecciones en la ciudad, especialmente en el eje Recoletos-Castellana, entre las plazas de Cibeles y Lima.

Con el objetivo de ofrecer itinerarios de movilidad alternativos, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y el servicio de bicimad serán gratuitos hasta el día 9 de junio. Igualmente, Metro de Madrid ampliará el horario de apertura del suburbano hasta las 02.30 h de la madrugada del 6 al 7 de junio, facilitando así el desplazamiento de los viajeros.

EMT Madrid y bicimad. Ayuntamiento de Madrid

Conciertos gratis en esta plaza de Madrid

El encuentro previo a la vigilia del Papa León XIV, programada para el próximo sábado 6 de junio en la Plaza de Lima, incluye un gran cartel de actuaciones destacadas, entre los que se encuentran los conciertos de artistas y bandas como Beret, DePol, Antonio José, Malmö 040, Siloé, Besmaya, Hey Kid, Ignacio Serrano, Mr. Rain, Inazio, Lola Tuduri y Antoñito Molina.

Siloé.

Casi 100.000 flores llenan Madrid de color

Se han seleccionado especies resistentes y de gran valor ornamental adaptadas a las condiciones climáticas de Madrid. Entre ellas, destacan 40.540 petunias, 36.791 tagetes o claveles de moro, 14.750 calibrachoas o mini petunias, 3.000 alegrías guineanas (impatiens), 2.400 margaritas africanas (osteospermum), 1.300 alysum o alisos marítimos, 400 girasoles y diferentes variedades de zinnias incorporadas a las composiciones florales, llenando así Madrid de tonos blancos y amarillos.

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