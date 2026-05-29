Cada vez queda menos para la esperada visita del papa León XIV a la capital, un evento que tendrá lugar entre los días 6 y 9 de junio. Un evento sin precedentes, Madrid ya se prepara para la llegada del Santo Padre, acontecimiento que supone afecciones en distintos puntos de la ciudad, siendo necesario la elaboración de planes de movilidad, seguridad y emergencia.

Nuevo horario para el metro durante la visita del papa León XIV a Madrid

Más allá de las afecciones en el tráfico de la capital, y servicios gratuitos como los autobuses de EMT Madrid (Empresa Municipal de Transportes) y bicimad, entre los días 3 y 9 de junio, la gran afluencia de personas que se prepara para llegar a la capital también está prevista para el Metro de Madrid, por lo que se ha decidido ampliar el horario de apertura del suburbano hasta las 02.30 h de la madrugada del 6 al 7 de junio, facilitando así el desplazamiento de los viajeros con motivo de la visita del papa León XIV a la región.

Metro de Madrid

En el marco de este operativo, Metro reforzará estos días hasta un 125% la frecuencia de trenes en distintas líneas y franjas horarias, incorporándose 111 convoyes adicionales para mejorar la capacidad de respuesta del transporte público ante la elevada afluencia de personas prevista. El dispositivo contará, además, con un incremento de personal en estaciones, mantenimiento y seguridad, más de 600 trabajadores movilizados.

Estos museos de Madrid abren sus puertas gratis durante una noche por la visita del Papa León XIV

Con motivo del visita del Papa León XIV a España, un total de 15 museos y entidades culturales madrileñas abrirán sus puertas de forma gratuita, y con horario ampliado, la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio. Bajo el nombre 'Noche en Blanco (y Amarillo)' esta jornada especial tiene como objetivo acercar el patrimonio artístico y cultural de la capital a la ciudadanía.

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