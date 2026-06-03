Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid | Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid

Con ingredientes como crema de limón y mermelada casera de fresón, tiene como nombre 'Cor Unum', una expresión latina que significa 'un solo corazón'

Cada vez queda menos para la esperada visita del Papa León XIV a la capital, que tendrá lugar entre los días 6 y 9 de junio. Un evento sin precedentes, Madrid ya se prepara para la llegada del Santo Padre, con actividades paralelas como conciertos, aperturas extraordinarias de museos y cines e incluso la ampliación de los horarios del suburbano madrileño.

Así es el nuevo postre que celebra la llegada del Papa León XIV a Madrid



Para celebrar este acontecimiento histórico, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS), y a petición de la Comunidad de Madrid, ha impulsado la creación de un postre conmemorativo, bajo el nombre 'Cor Unum', una expresión latina que significa 'un solo corazón', y que busca convertirse en un símbolo gastronómico de acogida y celebración durante la estancia del Pontífice en la región.

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El postre 'Cor Unum' consiste en una delicada pasta de té elaborada con dos capas de masa sablé de mantequilla clásica, unidas mediante una suave crema de limón y un núcleo de mermelada casera de fresón de Aranjuez, incorporando así un emblemático y próximo producto de calidad de la huerta madrileña. La pieza se finaliza con un fino baño de chocolate blanco y decoración en tonos amarillos, colores representativos del Vaticano. Como toque final, el postre se corona con una lámina de chocolate blanco decorada con el escudo vaticano.

El postre podrá adquirirse en distintas pastelerías artesanas de la región durante las fechas de la visita papal, como son Formentor, Horno Hernani, La Mallorquina, La Oriental Sin Gluten, Larraya, Lazareno Gourmet (Aranjuez), Lazcano, Mallorca, Manacor, Mifer, Nunos, Paco Pastel (San Lorenzo de El Escorial), Plademunt (Alcalá de Henares), Viena Azul y Viena Capellanes.

Asimismo, para dar a conocer esta iniciativa, ASEMPAS ofrecerá una degustación gratuita del postre los días 6 y 7 de junio, en la Oficina de Turismo de la Puerta del Sol, en horario de mañana.

Las mejores pastelerías de Madrid

Si buscas darte un buen capricho, qué mejor que un dulce. Entre las mejores pastelerías de la capital se encuentran Obrar, Itama, Galia, Estele Hojaldre, La Duquesita, Obradores Madrid, Balbisiana, Nunos, Maison Kayser, Fika Pâtisserie, La Mallorquina, Moulin Chocolat, Motteau, Ascaso, La Pajarita o Café-Bistró de Isabel Maestre.

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