Las responsables de Casto expanden su negocio para seguir haciendo felices a los amantes de la repostería artesana

A dos años de su sonada apertura, quizás la más viral en el universo bakery de los últimos años, Sara y Sofía acaba de levantar la persiana de un segundo local. Lo cierto es que no se han ido muy lejos del primero pero sí trae algunas novedades. Y, por supuesto, aquí tenéis otra opción de llevaros uno de los pain au chocolat más codiciados de Madrid.

Casto Casto

El barco de Casto vuela. Su lema de "mucho bollo y poco drama" ha calado. Desde que abrieron hace un par de años el obrador, centrado en el take away, siempre ha estado animado. A cualquier hora. Podías pasar a por un croissant, un batido, un café o la creación efímera que tuvieran en el momento y siempre había gente. Quizás incluso cola. Como la demanda se ha mantenido, nunca fueron hype de un día (tienen 125.000 seguidores en IG sí pero también creatividad y ganas), sus responsables se han lanzado a abrir otro espacio aledaño. Esta vez en Infantas, 19.

Casto Casto

Y más allá de la carta habitual de bollería y bebidas, de entrepanes salados y ediciones limitadas, este nuevo Casto, Casto II (y ojo que adelantan que llegará otro a finales de año porque no hay dos sin tres), tiene sus propia escuela. A partir de septiembre arrancan los cursos y talleres para todo el que quiera acercarse a la repostería artesanal, aprender nuevas recetas y luego hacerlas en casa. Igual no conseguís el nivel de crujiente y finura de sus masas hojaldradas pero podréis hornear y desayunar los fines de semana vuestras propias creaciones. Y eso siempre sabe mejor.





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