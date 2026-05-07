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El rey de las 'cheesecakes' más virales de Madrid estrena un nuevo sabor: así es la última creación de Álex Cordobés

Disponible a partir de este fin de semana, la tarta de queso se inspira en sabores neoyorquinos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Tarta de Cookies NY Style. Álex Cordobés
Tarta de Cookies NY Style. Álex Cordobés
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Siempre es buen momento para degustar una buena tarta de queso. Fenómeno gourmet del momento, contáis con una gran variedad de sabores y creativas recetas, que van desde lo tradicional hasta elaboraciones con chocolate blanco, pistacho o avellana, entre muchos otros. Reconocido obrador casero de la capital, Álex Cordobés se ha consolidado como referente de la repostería de vanguardia, con una interesante oferta para los amantes del mejor sabor de queso.

Tarta de Cookies NY Style. Álex Cordobés
Tarta de Cookies NY Style. Álex Cordobés

Álex Cordobés lanza una nueva (y deliciosa) tarta de queso

Nueva propuesta que llegará al popular obrador este mismo sábado 9 de mayo, esta tarta de Álex Cordobés se inspira en la cocina neoyorquina. Bautizada como la tarta de queso 'Cookies NY Style', esta 'cheesecake' está elaborada con masa de galleta cruda de elaboración propia. Así, los trozos de galleta se entremezclan con el delicioso queso cremoso, creando una combinación única, ideal para todos los amantes de este postre.

Según el propio Álex Cordobés, "la verdad es que estamos muy ilusionados, porque las cookies están hechas en casa. Llevamos desde febrero con esta idea, todos los meses haciendo pruebas. Ha sido duro, pero la verdad es que estamos contentos".

Las mejores tartas de queso de Madrid

Conocido por sus tartas de queso, Álex Cordobés es uno de los obradores más populares de Madrid. Si quieres disfrutar de una buena 'cheesecake', también cuentas con opciones como la pastelería Mallorca; Umikobake; Cheesecake Avenue; Estimar; La Primera; Tatel; Carbón; Treze; Tres por cuatro; Lobito de Mar; Café Comercial; Fismuler o El Hombre Pez.

NO TE LO PIERDAS: Del croissant perfecto a una tarta exquisita: las mejores pastelerías para endulzar este 2026

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