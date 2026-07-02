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El rey de los supermercados 'low cost' abre una nueva megatienda en Madrid con más de 1.500 productos por menos de 1 €

Su catálogo cuenta una gran variedad de artículos de hogar, bricolaje, juguetes, cuidado personal o multimedia

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
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El mapa de tiendas y supermercados 'low cost' no para de crecer en Madrid. Ante la llegada de nuevos establecimientos, donde adquirir todo tipo de productos a precios muy competitivos, entre los que se encuentran HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal, una conocida cadena especializada en productos no alimentarios continúa con su proyecto de expansión a lo largo de la Comunidad de Madrid.

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Esta conocida marca de tiendas 'low cost' abre un nuvo local en Madrid

Tras triunfar en ubicaciones como Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Arganda del Rey o Getafe, Action inaugura una nueva tienda, en esta ocasión, situada en Leganés, lo que supone la apertura del décimo sexto establecimiento de Action en la Comunidad de Madrid, y la primera tienda en el municipio.

La fórmula de esta cadena es sencilla: una selección de 6.000 productos de buena calidad, repartidos en 14 categorías distintas, que van desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación, al precio más bajo.

La tienda, de más de 800 metros cuadrados, introduce 150 productos nuevos cada semana, garantizando así un surtido relevante. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de dos euros

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Cuándo abre la nueva tienda de Action

Situada en calle de Mondragón, s/n (CC Sambil), esta tienda estará abierta de lunes a domingo, de 09.00 a 22.00 h.

Las mejores tiendas 'low cost' de Madrid

Renovar la decoración de tu casa, tu armario o tu despensa puede ser una misión complicada (y cara), por lo que estos supermercados y tiendas 'low cost' pueden ser tu mejor aliado y, por suerte, en la capital cuentas con un amplio mapa de establecimientos. Entre los más destacados se encuentran Miniso, Normal, MGI, Pepco, Avril, Kik, Zeeman o Tedi.

NO TE LO PIERDAS: Abre en Madrid la megatienda conocida como "el paraíso de las marcas": descuentos de hasta el 60 % en moda, accesorios, belleza y hogar

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