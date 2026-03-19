La gira de la Carroza del Real arranca en Alcalá de Henares, y pasará por una variedad de localidades repartidas por toda la geografía española

Coincidiendo con el inicio de la primavera, la Carroza del Teatro Real comenzará su temporada 2026 con un recorrido que tiene previsto visitar más de 40 localidades, repartidas por toda geografía española, y con el que ha batido récord de inscripciones desde su creación en 2021.

La Carroza del Teatro Real. © Teatro Real

Esta nueva edición se presenta con un escenario remodelado que ha duplicado su capacidad, con casi 14 de metros de largo por ocho de profundidad, con dos camerinos interiores y uno exterior para los artistas, al igual que un nuevo sistema de cierre y aislamiento , que permitirá potenciar la calidad de los espectáculos y su desarrollo, así como la adaptación a los distintos espacios públicos según las necesidades de cada evento o actuación.

La Carroza se enmarca en el programa 'Teatro Real-Cerca de Ti', que tiene como objetivo acercar el arte lírico a todos los públicos, uniendo el proyecto de descentralización al impulso de la carrera profesional de los jóvenes que participan en el programa Crescendo. La primera parada tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo, a las 19.00 h, en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares.



Con entrada libre y gratuita, cantantes interpretarán conocidas arias de óperas de Mozart, Donizetti, Bizet, Saint-Saëns, Puccini y Verdi, entre otros, junto a famosas romanzas de zarzuela de los compositores Moreno Torroba y Sorozábal.

La Carroza del Teatro Real. © Teatro Real

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La cartelera madrileña ofrece una amplia y variada oferta de obras de teatro, entre las que destacan 'La verdad' (Teatro Infanta Isabel); 'El nudo gordiano' (Teatro Español); 'Cenicienta, el musical' (Teatro Coliseum); 'Constelaciones' (Teatro María Guerrero); 'El jardín de los cerezos' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa) o 'Los pilares de la tierra, el musical' (Teatro EDP).

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