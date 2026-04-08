Píxide, o caja cilíndrica con tapa, de marfil, decorada con una escena continua de músicos, 800-600 a. de C., palacio sureste, Nimrud (Irak). © The Trustees of the British Museum

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la historia. Ya sean sus edificios, museos, monumentos u obras de arte, allá donde vayas, puedes descubrir alguna pieza con un impresionante legado. Y, ahora, un conocido espacio cultural de la capital acoge una una completa muestra que propone descubrir la vida y el legado del último gran soberano del Imperio asirio: Asurbanipal.

Cabeza de basalto gris de un león rugiente, siglo IX a. de C., Carcamís (frontera entre Siria y Turquía). © The Trustees of the British Museum (2026)

Madrid estrena una nueva exposición dedicada a uno de los personajes más importantes de la historia

Dedicada a la figura de uno de los grandes reyes olvidados, del 9 de abril al 4 de octubre, CaixaForum Madrid acoge la exposición 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria', una muestra con piezas pertenecientes a la colección del British Museum, dedicada a este complejo rey, que gobernó entre 669 a.C. y 631 a.C. el mayor imperio del mundo desde la ciudad de Nínive, la actual Mosul, en el norte de Irak.

El reinado de Asurbanipal marcó el punto álgido del Imperio asirio, que se extendía desde las costas del Mediterráneo oriental hasta las montañas del Irán occidental, y el florecimiento de su economía, la expansión de estilos artísticos y corrientes de pensamiento por todo el Mediterráneo y Oriente Medio. Con más de 150 objetos y siete áreas temáticas, esta exposición recorre así la vida e influencia de esta figura histórica, uno de los hombres más poderosos de su época.

A través de relieves, esculturas, marfiles y piezas de lujo, podréis adentraros en el mundo simbólico y político del rey, descubrir su biblioteca cuneiforme, con ambiciones de acumular el saber existente, y comprender las tensiones de poder, diplomacia y violencia que marcaron su gobierno. Igualmente, la exposición también reflexiona sobre la preservación del patrimonio cultural en territorios en conflicto y la relevancia de conectar el pasado con las memorias del presente, poniendo en primer plano la necesidad de comprender los imperios antiguos para interpretar mejor la historia humana.

Azulejo de pared esmaltado que, originalmente, formaba parta de una escena narrativa que representaba al rey asirio (posiblemente, Asurnasirpal II), 875-850 a. de C., palacio noroeste, Nimrud (Irak). © The Trustees of the British Museum

Cómo conseguir entradas para 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria'

Las entradas generales para la exposición 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria', disponible entre el 9 de abril y el 4 de octubre en CaixaForum Madrid, ya están disponibles para reserva, con un coste de seis euros, aunque contáis con una variedad de ofertas y descuentos.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) o 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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