Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Algunos de ellos ya han avanzado las fechas de su próxima edición, han desvelado los primeros artistas del cartel e, incluso, algunos la programación al completo.

La Isla

Esta curiosa isla se convierte en un festival de música

Bonitos parques, gigantescos recintos feriales e incluso Bienes de Interés Cultural son solo algunos de los escenarios que acogen distintos festivales que se celebrarán a lo largo del año en Madrid a los que, este verano, se suma una isla. Si, como suena. A una hora de la capital, el Embalse del Burguillo (Ávila) es hogar de una pequeña isla privada que, desde hace más de cinco años, se transforma en una experiencia única para un limitado número de asistentes.

Bajo el nombre La Isla, el único objetivo de este festival es ofrecer una experiencia única, alejada de las grandes urbes y los macroeventos que cada vez llenan más el calendario madrileño. Con una programación variada de house, techno o trance, forman parte del cartel de esta edición artistas como Raquel Cruz, Ali Zhan, Alputo, Farah, Fernweh Takeover o Sr. Harrys, entre otros.

La Isla La Isla

Igualmente, La Isla contará con una variada selección de actividades para todos sus asistentes, entre las que se incluyen acroyoga, defensa personal, paddle surf, piragüismo, pole dance o yoga, entre otras. Contáis con barra libre, desayuno, comida, cena, traslado en barco desde tierra y acampada libre con tu propia tienda.

Cuándo se celebrará el festival La Isla

El sexto aniversario del festival La Isla se celebrará entre los días 12 y 14 de junio. Las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste de 245 €, con descuentos para grupos, y un aforo de 250 personas.

La Isla

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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