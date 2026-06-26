El combinado nacional se enfrenta a Uruguay, finalizando así sus encuentros de la fase de grupos

Tras un inesperado empate a cero contra Cabo Verde, y una arrolladora victoria por 4 a 0 contra Arabia Saudí, España se enfrenta a Uruguay para dar por finalizada la fase de grupos. Este encuentro, que jugará a las 02.00 h de la mañana del sábado, deja muchas dudas, pues la opción de ver el partido en una de las pantallas gigantes, como 'Plaza Selección' (Plaza de Colón) o distintos espacios de la hostelería madrileña dejan de estar disponibles, debido al horario.

Si quieres ver este partido, y no perderte ni un minuto de juego del combinado nacional, en busca de la segunda estrella en el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, toma nota, pues estas son algunas de las pantallas gigantes de Madrid donde podrás ver el esperado encuentro, que se jugará en el estadio Akron de Guadalajara.

Ángel Martínez/RFEF Selección Española de Fútbol

Dónde ver el partido de España esta madrugada

Más allá del televisor de casa, existen muchas opciones para disfrutar del esperado encuentro, que se jugará a las 02.00 h (mismo horario que Cabo Verde-Arabia Saudita), para definir la clasificación del Grupo H.

Si queréis disfrutar de una pantalla a lo grande, y experimentar un ambiente único, The Irish Rover, popular pub irlandés de Tetuán, se convierte en una de las opciones más interesantes, al contar licencia para mantenerse abierto hasta las 06.00 h, y la posibilidad de retransmitir el importante encuentro de la Selección Española.

The Irish Rover The Irish Rover

Ante la falta de bares y locales de hostelería, otra de las posibilidades más curiosas pasa por la noche madrileña. Las salas y discotecas se convierten en los nuevos bares, al acoger la retransmisión de tan esperado partido en pantallas gigantes, con opciones como la carismática Sala Moby Dick, u opciones más fiesteras, entre las que se incluyen discotecas como Nüvi Club, Marvel Madrid, Zoe, Green Madrid o Bonded Club.

Otros lugares para ver el Mundial de Fútbol 2026 en Madrid

Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Entre los mejores bares para disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Madrid, se encuentran Beer's Corner, The James Joyce, 87 Millas Sport Bar o QW Bar & Pub.

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