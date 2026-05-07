Durante más de una semana, podréis disfrutar de una gran agenda de actividades

Capital de los deportes, Madrid es una ciudad ideal para aquellos que buscan ponerse en forma. Ya sea escalada, con algunos de los rocódromos más impresionantes; ciclismo, con una cantidad de trayectos para aquellos que desean desplazarse sobre dos ruedas, o running, con la celebración, semana tras semana, de todo tipo de carreras y maratones, la Comunidad es tu lugar. Pero, ¿qué pasa si lo combinamos con propuestas como proyecciones cinematográficas, charlas, conferencias e incluso conciertos? Un año más, esto se hace realidad, con el regreso del Festival de La Pedriza.

Festival La Pedriza. Montaña, cine y aventura

Así será la nueva edición del Festival de La Pedriza

Con la llegada de la primavera, el entorno de La Pedriza se convierte en escenario de uno de los festivales de montaña más completos de toda la Comunidad de Madrid. Así, a lo largo de varias jornadas, podréis disfrutar de una amplia programación que busca reunir a amantes de la montaña, la escalada, la aventura, el cine y la fotografía en espacios abiertos.

El festival se celebrará entre los días 8 y 17 de mayo, y en la agenda figuran actividades como la proyección de 'Rolwaling Himal' o 'Aventura como forma de vida'; una marcha nórdica solidaria; una charla divulgativa a cargo del Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid; una 'masterclass' dedicada a composición de fotografía de paisaje y naturaleza; talleres de fotografía nocturnos o actuaciones musicales con DJs.

Exhibición de Rescate, Bomberos GERA. Festival La Pedriza

Una vez más, Soto del Real y Manzanares El Real se convertirán en las sedes principales de la celebración del Festival de La Pedriza.

Practicar deporte al aire libre en Madrid

Son muchas las opciones para hacer ejercicio al aire libre en la capital. Entre las más destacadas, podéis entrenar en un parque, recorrer las antiguas vías del tren, dar un paseo en bici alrededor de la ciudad, salir a patinar o darlo todo en una clase de baile.

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