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Esta es la forma más barata para ir al aeropuerto de Madrid si te vas de viaje este verano

El servicio está diseñado para añadir una media estimada de ocho minutos a tu trayecto

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Shutterstock | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Ya sea en metro, en taxi o en autobús, existen varias formas de llegar al aeropuerto de la capital, por si vais a viajar a cualquier punto del globo, aprovechando la llegada de las vacaciones de verano (como algunas de las mejores playas de España). Y, entre todas esas opciones, se encuentra una popular oportunidad, puesta en marcha en 2024.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
ShutterstockAeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Estamos hablando de UberX Share, un servicio de la mano de Uber, que permite a los usuarios compartir trayecto con otros pasajeros que vayan en la misma dirección, ofreciendo la posibilidad de ahorrar hasta el 20 % por adelantado.

Este servicio está diseñado para añadir una media estimada de ocho minutos a tu viaje. Igualmente, debéis tener en cuenta que los conductores solo esperan dos minutos en el punto de recogida y que, pasado ese tiempo, estos pueden cancelar y cobrar un cargo.

Cómo solicitar este servicio compartido

Para solicitar el servicio de UberX Share, tan solo debéis abrir la app e introducir el destino en el cuadro '¿A dónde vamos?'. Cuando hayáis confirmado que las direcciones de recogida y destino son correctas, podréis seleccionar UberX Share, y pulsar la pestaña de 'Confirmar'. La app intentará hacer coincidir tu vehículo con el de otros pasajeros que vayan en tu dirección. Finalmente, el precio se cobrará automáticamente en la forma de pago registrada.

NO TE LO PIERDAS: Estos son los 10 destinos 'low cost' favoritos para este verano: viajes sorprendentes y al margen de las rutas habituales

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