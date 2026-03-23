El plato italiano más popular del mundo (con permiso de la pasta), siempre es buen momento para disfrutar de un buen trozo de pizza. Con sabores clásicos como cuatro quesos, prosciutto e funghi o margherita, y estilos y recetas más creativas, que van desde los bordes rellenos hasta la masa estilo Chicago, si buscas disfrutar de una deliciosa pizza, Madrid es tu ciudad.

Esta conocida franquicia regala pizza gratis

Para celebrar la llegada de su nueva masa con masa madre, la conocida franquicia Telepizza repartirá, de forma gratuita, casi 100.000 porciones de pizza en más de 400 establecimientos en toda España, este martes 24 de marzo, a partir de las 19.00 h.

Telepizza. @telepizza_es

Así, Telepizza permitirá a curiosos y amantes de este plato elegir, con masa madre, entre tres de sus pizzas, como son la nueva 'Carrillera Maestra', con queso provolone y carrilleras de cerdo estofadas; la 'Barbacoa' y la 'Carbonara'. La acción está sujeta a un máximo de 35 pizzas por establecimiento (210 porciones).

Las mejores pizzerías de Madrid

Este conocido y versátil icono de la cocina italiana es posiblemente el más popular del mundo (con permiso de las hamburguesas). Entre los mejores restaurantes donde comer las pizzas más deliciosas de Madrid, que acompañan a la 'Búfala Fest' de Baldoria, se encuentran Fratelli Figurato, Parking Pizza, Hot Now, Can Pizza, Pizza Posta, Éccolo...