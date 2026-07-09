Ayuntamiento de Madrid | Arganzuela a la luz de las velas

Tras una exitosa primera edición, este año, la velada tendrá como protagonistas al guitarrista Lisardo Rodríguez y a Beca Laud Band

Tras una exitosa primera edición el pasado verano, un año más, el distrito de Arganzuela se prepara para vivir una noche mágica bajo las estrellas, y rodeados de velas. 'Arganzuela a la luz de las velas', una propuesta cultural gratuita y al aire libre, se celebrará en la glorieta de San Víctor, situada en la Colonia Pico del Pañuelo, junto a la plaza de la Beata María Ana de Jesús.

Madrid Film Office Colonia Pico del Pañuelo

En esta ocasión, la velada tendrá como protagonistas al guitarrista Lisardo Rodríguez, quien dará paso a Beca Laud Band, que ofrecerá un repertorio compuesto por algunos de los grandes éxitos del pop internacional. Esta experiencia única combina música en directo con una cuidada ambientación creada por miles de velas, transformando este rincón emblemático del distrito en un escenario íntimo en el que detener el ritmo cotidiano, reencontrarse con el barrio y vivir la música desde la cercanía.

Cuándo se celebrará 'Arganzuela a la luz de las velas'

'Arganzuela a la luz de las velas' tendrá lugar el próximo jueves 16 de julio, a las 22.00 horas, en la glorieta de San Víctor, situada en la Colonia Pico del Pañuelo, junto a la plaza de la Beata María Ana de Jesús.

Ayuntamiento de Madrid Arganzuela a la luz de las velas

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