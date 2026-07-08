Han pasado por el escenario artistas y bandas como Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno

Uno de los conciertos secretos y más esperados de la temporada estival está de vuelta. Parte de la programación del festival Veranos de la Villa 2026, y con entradas completamente gratis, este concierto se celebrará un año más en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque. Aunque, una vez más, hay una gran incógnita por resolver: ¿quién actúa? Esa es la sorpresa (y el misterio). Sólo se sabrá cuando el grupo o artista suba al escenario.

Ayuntamiento de Madrid Algo inesperado

Anteriormente, el escenario del centro cultural madrileño ha acogido las actuaciones de artistas y bandas como Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno. La actuación sorpresa, que tendrá una duración estimada de 80 minutos, se celebrará el próximo miércoles 15 de julio, a las 22.00 h, aunque la apertura de puertas se llevará a cabo a las 21.00 h.

Cómo conseguir entradas gratis para el concierto en CondeDuque

Las entradas generales para el concierto gratis y sorpresa en Veranos de la Villa, que se celebrará el próximo miércoles 15 de julio, se podrán conseguir el próximo jueves 9 de julio, a las 12.00 h.

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