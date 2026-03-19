Madrid es un destacado escenario para reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales. Este año, entre muchos otros, pasarán por la capital Bad Bunny, Rosalía, Kanye West, BTS, Bruno Mars o My Chemical Romance, que se suman a la celebración de una gran variedad de festivales, donde pasar una o varias jornadas al ritmo de la música.

Maria Escarmiento. @mariaescarmiento

Esta plaza del centro de Madrid acogerá un gran concierto gratis

Este mismo viernes, 20 de marzo (19.30 h), la plaza Pedro Zerolo se convertirá en un escenario musical, con la celebración de un gran concierto gratuito, abierto a todos los públicos. 2026 CUPRA RAVAL MADRID E-PRIX CONCERT, bajo el concepto 'ELECTRIC MUSIC LAPS' aterriza en la céntrica plaza con un concierto sorpresa, que contará con la participación de artistas como Amore, Maria Escarmiento y Raya Diplomática, al igual que un DJ set de Mygal.

Mygal. @mygalx

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Rosalía, Bad Bunny, Hans Zimmer, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance.

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