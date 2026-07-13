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Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Repleta de históricos museos y galerías, con tan solo pasear por la calle ya podéis encontrar todo tipo de creativas obras de arte urbano, piezas que van más allá de los estándares creativos, ofreciendo creativas y atrevidas propuestas.
Esta conocida tienda de cómics de Madrid tiene un nuevo mural
Ganadora de dos premios Eisner, conocidos popularmente como los 'Óscars del Cómic', Akira Cómics, templo de los amantes del cómic y el manga en la capital, cuenta ahora con una gran obra de arte urbano en su fachada, un gigantesco mural de más de 70 metros cuadrados que hace referencia a una gran variedad de obras y personajes de culto, como 'Batman', 'One Piece', 'Akira', 'Superman', 'Dungeons & Dragons' o 'Star Wars'.
Este mural de temática fantástica y de cómic está realizado por el artista urbano Asem Navarro, creador multidisciplinar con más de dos décadas de trayectoria.
Las mejores tiendas de cómics de Madrid
Más allá de Akira Cómics, los amantes de las historietas cuentan con varios comercios donde adquirir las últimas novedades en la capital. Entre las mejores tiendas de cómics de Madrid se encuentran Elektra Cómic, The Cómic Co., La Guarida de Harley, Omega Center, Arte 9 o El Coleccionista de Cómics.