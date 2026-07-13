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Esta premiada tienda de cómics de Madrid estrena un gigantesco mural de más de 70 metros cuadrados

La obra de arte urbano incluye referencias a personajes de 'Star Wars', 'Dragones y Mazmorras' y 'One Piece'

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Nuevo mural en Akira Cómics
@Akira_Comics | Nuevo mural en Akira Cómics
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Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Repleta de históricos museos y galerías, con tan solo pasear por la calle ya podéis encontrar todo tipo de creativas obras de arte urbano, piezas que van más allá de los estándares creativos, ofreciendo creativas y atrevidas propuestas.

Nuevo mural en Akira Cómics
@Akira_ComicsNuevo mural en Akira Cómics

Esta conocida tienda de cómics de Madrid tiene un nuevo mural

Ganadora de dos premios Eisnerconocidos popularmente como los 'Óscars del Cómic', Akira Cómics, templo de los amantes del cómic y el manga en la capital, cuenta ahora con una gran obra de arte urbano en su fachada, un gigantesco mural de más de 70 metros cuadrados que hace referencia a una gran variedad de obras y personajes de culto, como 'Batman', 'One Piece', 'Akira', 'Superman', 'Dungeons & Dragons' o 'Star Wars'.

Este mural de temática fantástica y de cómic está realizado por el artista urbano Asem Navarro, creador multidisciplinar con más de dos décadas de trayectoria.

Nuevo mural en Akira Cómics
@Akira_ComicsNuevo mural en Akira Cómics

Las mejores tiendas de cómics de Madrid

Más allá de Akira Cómics, los amantes de las historietas cuentan con varios comercios donde adquirir las últimas novedades en la capital. Entre las mejores tiendas de cómics de Madrid se encuentran Elektra Cómic, The Cómic Co., La Guarida de Harley, Omega Center, Arte 9 o El Coleccionista de Cómics. 

NO TE LO PIERDAS: El mapa del arte urbano de Madrid: autores, obras y dónde encontrarlas

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