La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Lugares como la Bolsa de Madrid, el frontón Beti Jai o el Congreso de Diputados abren sus puertas ocasionalmente, una oportunidad única para descubrir un pedacito de la historia de la capital.

Sala Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid

Históricas instalaciones del Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas por sus oficinas centrales, en el marco de los actos por el 175.º aniversario de la empresa pública, cuyo objetivo es acercar a los ciudadanos el patrimonio hidráulico que forma parte de la historia del abastecimiento de agua de la región.

Las jornadas de puertas abiertas tendrán lugar entre los días 21 y 22 de marzo. Previa inscripción, disponible a partir del viernes 13 de marzo, en ambas fechas disponéis de dos sesiones matinales (a las 10.00 y las 12.00 h), y un total de 540 plazas, asignadas por orden de registro. Las visitas tienen una duración aproximada de 90 minutos, y podréis aprender, gracias a los empleados de Canal, cerca de los depósitos históricos, la evolución de estas infraestructuras y su relevancia dentro del sistema de abastecimiento.

Igualmente, se profundizará en su valor patrimonial, su papel en el origen del suministro moderno de agua y la importancia de su contribución al crecimiento y desarrollo de la región. Las jornadas de puertas abiertas también permiten conocer las funciones de la antigua central elevadora asociada a estas dependencias, al igual que disfrutar de una vista panorámica de la fuente del río Lozoya, situado en la calle Bravo Murillo.

Las mejores visitas guiadas gratuitas para descubrir Madrid

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

