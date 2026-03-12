En otras ediciones, el programa ha incluido recorridos en espacios como el frontón Beti Jai, el búnker del Capricho o el monumento a Alfonso XII

El programa de visitas guiadas gratuitas Pasea Madrid, organizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ya tiene fecha de vuelta. Con el objetivo de acercar a la ciudadanía el rico patrimonio cultural y natural de la capital, las entradas para estos recorridos se suelen agotar en apenas en unos minutos, por lo que es conveniente conocer todos los horarios, si quieres desentrañar todos los secretos de la capital, acompañados de distintos expertos.

Vuelven las visitas guiadas gratuitas Pasea Madrid

La primera temporada de Pasea Madrid en 2026 ofrece diferentes programas culturales destinados a promover el interés, conocimiento y comprensión del patrimonio cultural de la capital, así como su paisaje urbano, para favorecer su conservación por parte de la ciudadanía.

En anteriores ediciones, el programa de visitas guiadas ha incluido espacios históricos y culturales de la capital como pueden ser el monumento a Alfonso XII, el pabellón de Hexágonos, el búnker del Capricho, el frontón Beti Jai, el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz o las Casas Consistoriales de la plaza de la Villa.

Cómo conseguir entradas para las visitas guiadas Pasea Madrid

El 18 de marzo se abre el plazo de reservas para la primera temporada de la edición 2026 de Pasea Madrid, el programa municipal de visitas guiadas gratuitas. Así, a las 10.00 h, se abre la plataforma de reservas de la Dirección General de Patrimonio, Cultural y Paisaje Urbano para las visitas destinadas a mayores de 65 años. A partir de las 12.00 h, se abrirán las inscripciones a las visitas para todos los públicos.

En cuanto a las entradas, todas ellas son nominales, y las reservas guiadas son para un mínimo de un adulto y un máximo de dos adultos y dos menores de 18 años. En cuanto a los mayores de 65 años, el titular puede ir acompañado de una persona de cualquier edad. Asimismo, los mayores de 65 años también pueden apuntarse en las visitas guiadas para todos los públicos.

Para disfrutar de Pasea Madrid, es necesario rellenar previamente el formulario de participación, disponible cuando se abra el plazo de inscripción. Se solicitarán datos como nombre y apellidos; número de DNI, NIE o Pasaporte; número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si deseáis ir acompañados, también deberéis además el nombre, dos apellidos y número de DNI, NIE o Pasaporte del acompañante adulto y los nombres y dos apellidos de los acompañantes menores de edad.

En total, podréis apuntaros a un total de tres temáticas diferentes. Una vez inscritos, recibiréis un justificante por correo electrónico, indicando el nombre de la visita, fecha, hora, punto de encuentro y sus datos personales proporcionados en la inscripción. En este correo también dispondréis de la opción de cancelar vuestra reserva.

Las mejores visitas guiadas gratuitas para descubrir Madrid

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

