La reorganización invita a recorrer, de manera continuada, casi 20 años de trabajo en los que el artista fue desarrollando una personalidad creativa cada vez más singular

El Museo del Prado ha reunido los cartones para tapices de Francisco de Goya en las salas 85 y 90–94, poniendo así el acento en uno de los conjuntos más singulares de la pinacoteca madrileña. Esta nueva instalación permite así ver, de forma casi completa, las siete series pintadas entre 1775 y 1794/95, destinadas a la decoración de distintos aposentos de los príncipes de Asturias y su familia en los Reales Sitios de El Escorial y El Pardo.

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La reorganización de los cartones para tapices de Goya invita a recorrer, de manera continuada, casi 20 años de trabajo en los que el artista no solo se convirtió en el pintor más destacado de este género en la corte, sino que fue afirmando una personalidad creativa cada vez más singular. En el Prado se conservan 50 de los 57 cartones realizados por el artista; de los restantes, cuatro han pasado a colecciones públicas y privadas, mientras que tres se han perdido, lo que convierte a la reunión en sala en una oportunidad excepcional para comprender el alcance de este conjunto.

El itinerario permite muestra con claridad la evolución del pintor hacia un lenguaje propio que irá consolidándose con el paso de los años. Se incorpora también la reproducción de la única estampa que Goya realizó a partir de estos cartones, 'El ciego de la guitarra', junto a la reproducción de la radiografía del cartón correspondiente, para ilustrar aspectos del proceso creativo.

El ciego de la guitarra. ©Museo Nacional del Prado

Además de la renovada presentación de los cartones para tapices de Goya, las salas 86–89 de la segunda planta sur del edificio Villanueva ofrecen un recorrido por el arte del siglo XVIII en sus distintas manifestaciones, que incluye pintura, escultura, consolas, cuadros y mesas de piedras duras y piezas de taracea, evocando los interiores palaciegos para los que muchas de estas obras fueron concebidas.

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Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo); 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque) o 'Menchu Gal. Imágenes de una vida' (Espacio Cultural Serrería Belga).

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