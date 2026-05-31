La muestra reúne más de una veintena de pinturas realizadas entre 2013 y la actualidad

En el marco del programa dedicado a la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge una exposición monográfica dedicada a Ewa Juszkiewicz, primera muestra individual de la artista polaca en un museo, y que reúne más de una veintena de pinturas realizadas entre 2013 y la actualidad.

Ewa Juszkiewicz

Madrid acoge la primera exposición individual de Ewa Juszkiewicz en un museo

Desde hace más de una década, Ewa Juszkiewicz reinterpreta la tradición del retrato europeo a través de la distorsión y la transformación, replanteando antiguas convenciones del género. La artista desarrolla una serie de pinturas inspiradas en el retrato femenino, especialmente de los siglos XVIII y XIX, cuyo rasgo más característico es la ocultación de los rostros de sus modelos mediante elaboradas composiciones de telas, cabellos, flores, frutas y formas orgánicas. Con esta transformación del retrato histórico, la artista nacida en Gdańsk busca ampliar y redefinir los límites del propio género.

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La relación entre belleza y contención es la que se sitúa en el núcleo de la obra de Juszkiewicz, que oculta el rostro y despliega la atención hacia elementos como telas, flores o frutas, muchos de ellos vinculados a la pintura de bodegón y a la tradición decorativa. Con ello, la artista busca subrayar cómo las figuras femeninas fueron concebidas como sujetos estéticos dentro del retrato histórico, al tiempo que otorga nuevos significados a esos objetos decorativos.

La obra de Ewa Juszkiewicz se ha expuesto en destacados museos internacionales, entre ellos el Brooklyn Museum de Nueva York, el Centre Pompidou-Metz, el Musée d’Art Moderne de París, el Museo Picasso Málaga o el National Museum of China de Pekín. Asimismo, su trabajo forma parte de importantes colecciones museísticas, como las del Musée d’Art Moderne de París, el Brooklyn Museum de Nueva York, la Albertina de Viena, el Long Museum de Shanghái o el Museum of Contemporary Arts San Diego.

Cómo conseguir entradas para la exposición de Ewa Juszkiewicz

La exposición 'Ewa Juszkiewicz' se puede visitar hasta el 6 de septiembre, de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 h, y los lunes, de 12.00 a 16.00 h. Las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste de 14 euros, mientras que la reducida, para mayores de 65 años, pensionistas y estudiantes previa acreditación, se pueden conseguir por 10 €. También se puede acceder de forma gratuita al museo los lunes, una oferta disponible a lo largo de la semana para menores de 18 años, ciudadanos en situación legal de desempleo, personas con discapacidad, familias numerosas, personal docente en activo y titulares del Carné Joven y Carné Joven Europeo.

Ewa Juszkiewicz

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