En el marco de la XXIX edición de PHotoESPAÑA, se presenta como una oportunidad excepcional para redescubrir uno de los proyectos fotográficos más influyentes del siglo XX

Pionero en la renovación de la fotografía como lenguaje artístico, Robert Frank cambió para siempre la manera de mirar el mundo a través de una cámara. En el marco de la XXIX edición de PHotoESPAÑA, la exposición 'Robert Frank & Los Americanos', comisariada por David Campany y con el apoyo de la Maison Européenne de la Photographie (París), se presenta como una oportunidad excepcional para redescubrir uno de los proyectos fotográficos más influyentes del siglo XX.

Robert Frank. Funeral – St. Helena, South Carolina, 1955. Collection Maison Européenne de la Photographie, París © Robert Frank Foundation

'Los Americanos' protagonizan esta exposición en Madrid

La muestra reúne la serie completa de 'Los Americanos', realizada durante el viaje que Frank emprendió por Estados Unidos a mediados de los años 50. A lo largo de ese recorrido, su optimismo inicial fue desvaneciéndose a medida que conocía de primera mano las desigualdades, el consumismo y las tensiones sociales del país. Publicadas en 1958 en un libro homónimo, estas imágenes provocaron en su momento un impacto profundo por su honestidad y su capacidad para mostrar aquello que muchos preferían ignorar.

Además del conjunto íntegro de fotografías de este viaje, se exhiben también copias de Frank procedentes del International Center of Photography de Nueva York y de colecciones privadas. La exposición permite así revisitar este emblemático proyecto y comprender por qué todavía hoy continúa interpelando a nuevas generaciones. En total, son 83 imágenes icónicas que además componen el libro más importante de la historia de la fotografía.

Cuándo visitar 'Robert Frank & Los Americanos'

La exposición 'Robert Frank & Los Americanos' se puede visitar de forma gratuita en el Espacio Fundación Telefónica, entre el 29 de mayo y el 1 de noviembre, de martes a viernes, de 10.00 a 20.00 h, y fines de semana y festivos, de 11.00 a 20.00 h.

Robert Frank. City Fathers – Hoboken, New Jersey, 1955. Collection Maison Européenne de la Photographie, Paris © Robert Frank Foundation Robert Frank. City Fathers – Hoboken, New Jersey, 1955. Collection Maison Européenne de la Photographie, Paris © Robert Frank Foundation

Exposiciones de fotografía imprescindibles en Madrid

Madrid acoge una variedad de muestras para todos los gustos y bolsillo. Entre las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en la capital actualmente, se encuentran 'The Animals' (Matadero Madrid); 'Fins ací (hasta aquí)' (La Casa de la Arquitectura) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

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