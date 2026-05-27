Dos de los nombres más populares, Juancho’s BBQ y New York Burger, lanzan ediciones limitadas para pringarse bien los dedos

Vamos calentando motores. Mañana se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Y tenemos un listado para no perderse nuestros lugares favoritos cuando pensamos (por placer, economía o tiempo disponible) en hincarle el diente a una.

Juancho's BBQ La Elegida de Juancho's BBQ

Madrid elige su hamburguesa preferida y ellos la hacen realidad

Apenas estará un par de semanas. Así que daos prisa. Seguro que tenéis cerca de casa, la oficina o el gym algún local de Juancho's BBQ. Los clientes de esta aplaudida cadena votaron por su burger perfecta, la combinación ideal de ingredientes y salsas. Así salió La Elegida. El resultado es una burger con, como siempre en la casa, carne de vaca de La Finca pero esta vez acompañada de queso raclette, guanciale, cebolla caramelizada y una salsa smoked mayo. Esta efímera y sui generis versión se sirve a partir de este 28 de mayo y cuesta 17,90€ (ración de patatas incluida).

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La nostalgia es una hamburguesa deliciosamente sencilla

17 años ya de trayectoria y con una cartera con ocho locales distribuidos por Madrid. Son los números que avalan el saber hacer y la gestión de Pablo Colmenares. A su carta habitual, suma durante un mes (del 28 de mayo al 28 de junio) una nueva opción: La Big Deal. ¿Qué lleva? Pues doble de carne (con ese toque ahumado tan característico de New York Burger), cheddar americano, lechuga, pepinillos y la "nostalgic classic sauce", una salsa tipo bearnesa. Como el resto de versiones el precio es imbatible: 12’95 €. Luego ya tenéis un puñado de guarniciones a partir de los 2 euros.

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