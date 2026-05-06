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Estas son las librerías de Madrid que regalarán cientos de cómics gratis durante un día

El Día del Cómic Gratis regresa un año más a algunas de las tiendas más populares de la capital

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Elektra Cómic
Elektra Cómic
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Impulsado por las librerías especializadas en cómic americanas, un año más, el 'Free Comic Book Day' regresa a la capital con una premisa muy sencilla: un gesto que consiste en regalar un cómic a cualquier persona que ese día entre en una de las tiendas participantes. En España, la fecha elegida para la celebración del evento es siempre el segundo sábado de mayo, y cada año desde 2010, se editan varios cómics a través de las editoriales y autores colaboradores que serán entre los que la gente podrá elegir para llevárselo de forma totalmente gratuita a su casa, simplemente por entrar ese día en una de las tiendas participantes y hasta agotar su stock.

Imagen de la tienda Akira Cómis ambientada como una catedral
Akira Cómics

Estas librerías de Madrid regalan cómics gratis durante un día

El Día del Cómic Gratis regresa un año más a algunas de las librerías más populares de la capital, que regalarán un pack de distintos tomos editados para esta fecha tan especial. Participan en la jornada Akira Cómics (avenida de Betanzos, 74); Elektra Cómic (c/ de Fray Luis de León, 14); Impact Game (c/ de José Alix Alix, 16, local 2); La Guarida de Harley (avenida de Monforte de Lemos, 169); Tomos y Grapas (c/ Alcalá, 211, local 13) y Arcadia Cómics Móstoles (c/ Cartaya, 11).

Este año, se regalarán tomos como 'Vengadores Armagedón', 'Krypto y las Supermascotas: ¡Crisis de animalidad!', 'Grisly Unit', 'Catbeth', 'Arcanos Menores', 'Sucesos Críticos Variados' o 'Identidades Secretas', de editoriales como Panini y Astiberri.

Cuándo se celebrará el Día del Cómic Gratis en Madrid

La nueva edición del Día del Cómic Gratis se celebrará en distintas librerías de Madrid el próximo sábado 9 de mayo.

La Guarida de Harley
La Guarida de Harley

Las mejores tiendas de cómics de Madrid

El mapa de la capital cuenta con un amplio listado de librerías especializadas. Junto a las que celebran el Día del Cómic Gratis, entre las tiendas más destacadas se encuentran Omega Center, El Coleccionista de Cómics, Atom Cómics, Generación X o The Cómic Co.

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