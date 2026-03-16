Este fin de semana, el Mercado del Encanto tiene una nueva cita. Esta 'pop up' tan especial trae al centro de la capital una treintena de marcas de arte, moda, diseño y artesanía contemporánea, en una edición que transformará los espectaculares salones de un palacio en un espacio efímero lleno de creatividad y estilo.

La doble edición especial de este mercado, donde encontrar una gran variedad de marcas exclusivas, únicas y diferentes, de moda, diseño y artesanía como gastronomía y mucho más. Además, esta se convierte en una oportunidad única para darle un aire primaveral a tu hogar, con días para pasear sin prisas, descubrir piezas únicas y apoyar talento emergente.

Mercado del encanto

Para amenizar la experiencia, en la terraza se podrá disfrutar de una oferta gastronómica y artesanal, al igual que el sorteo de una cesta con productos de los expositores. Con entrada libre y gratuita, el Mercado del Encanto se celebrará entre los días 20 y 22 de marzo, en horario de 17.00 a 21.00 h (viernes), 11.30 a 21.00 h (sábado) y 11.30 a 20.00 h (domingo), en el emblemático Palacio de Santa Bárbara (c/ de Hortaleza, 87).

Mercado del Encanto

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