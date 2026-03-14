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Joyas, moda y decoración: este mercado artesano con artistas emergentes celebra la llegada de la primavera

El mercadillo se convierte en una oportunidad única para los amantes de las marcas y artistas independientes

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Materia Market. @materia.mad
Materia Market. @materia.mad
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Ya sea un gran perchero de creativas prendas, una amplia variedad de productos artesanales como ilustraciones o velas aromáticas e incluso lo mejor de la gastronomía local, las calles de Madrid se llenan de todo tipo de productos durante la celebración de los mercadillos, entre los que destacan propuestas como El Rastro o el Mercado de las Ranas, entre muchos otros.

Materia Market. @materia.mad
Materia Market. @materia.mad

Celebra la llegada de la primavera en durante este mercado

Para celebrar la llegada de una nueva estación, donde salir a la calle estará a la orden del día, las terrazas se vuelven a abarrotar y una vibrante paleta de colores verdes toma la ciudad, Materia Market–Edición Primavera se convierte en un espacio para descubrir arte, joyería, decoración e indumentaria de artistas y marcas independientes.

Con piezas únicas, el mercado se convierte así en una oportunidad única para los amantes del diseño independiente, donde descubrir nuevos creadores. Materia Market–Edición Primavera se celebrará entre los días 28 y 29 de marzo, en horario de 11.00 a 21.00 h, en la calle San Andrés, 3, que se llenará de creatividad, diseño y talento local.

Materia Market. @materia.mad
Materia Market. @materia.mad

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: Un mercadillo para los amantes de la moda vintage toma el barrio de Salamanca: más de 1.000 prendas, marcas emergentes y una cerveza gratis con tu entrada

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