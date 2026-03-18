Se trata de la mayor inversión de su historia, y las entradas generales ya están disponibles para reserva

Con el esperado regreso de la primavera, el buen clima está a la orden del día. Planes como disfrutar de una agradable terraza o dar un paseo por el parque son solo algunas de las actividades más populares del momento a las que, próximamente, con la vuelta del verano, se sumarán planes como darse un refrescante chapuzón en una piscina. O, incluso, disfrutar de un entretenido parque acuático.

Aquopolis Villanueva de la Cañada

Este conocido parque acuático de Madrid inaugura una nueva atracción en verano

El popular parque Aquopolis Villanueva de la Cañada contará esta nueva temporada 2026 con la mayor inversión de su historia: 'Kilauea', una 'water coaster' (o montaña rusa acuática) diseñada para ser la atracción más grande y tecnológicamente avanzada del parque, con el objetivo de convertirse en un referente nacional y en una de las experiencias acuáticas más innovadoras de Europa.

'Kilauea' cuenta con casi 180 metros de recorrido, múltiples efectos visuales y cuatro momentos de aceleración que combinan adrenalina, velocidad y sensaciones acuáticas en una experiencia totalmente inmersiva. Su principal diferenciador es una recta de lanzamiento inicial mediante agua propulsada, un elemento que garantiza un inicio de recorrido único y la posiciona como una atracción única a nivel europeo.

Aquópolis Villanueva de la Cañada

Cuándo abre sus puertas el parque

La nueva 'water coaster' estará disponible a partir del próximo 12 de junio, día de apertura del parque, aunque las entradas generales ya están disponibles para su reserva, con un coste de 22,90 euros, aunque contáis con una variedad de descuentos y ofertas.

Las mejores piscinas de Madrid

A lo largo de la calurosa temporada de verano, contáis con un amplio mapa de piscinas donde podréis daros un refrescante chapuzón. Entre las más destacadas, contáis con opciones como los Centros Deportivos Municipales de Aluche, Casa de Campo, Concepción, El Quijote, Entrevías, Moratalaz, Moscardó u Orcasitas, entre otros.

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