El Día Internacional de las Familias regresa a la capital con una gran agenda de actividades para los más pequeños

Por tercer año consecutivo, Madrid conmemora el Día Internacional de las Familias, con un gran programa de actividades abiertas a todo el público en el parque de Berlín, como juegos, talleres, deporte, teatro, actuaciones musicales, hinchables y otras propuestas de ocio para disfrutar en familia.

Día Internacional de las Familias. Ayuntamiento de Madrid

Madrid celebra el Día Internacional de las Familias con actividades gratis

La celebración del Día Internacional de las Familias, que se conmemora cada 15 de mayo, comenzará el viernes 8 en la instalación deportiva municipal básica del parque de Berlín, con una jornada de Deporte en Familia, a partir de las 17.00 h, y donde podréis disfrutar de partidos de minihockey, minifútbol y minibaloncesto, además de clases de zumba y deportes de pelota en equipo como 'netball' y 'tchoukball', y carreras de sacos, recorridos de zancos y de huevo-cuchara.

En paralelo, a las 17.30 h arrancará la II Jornada de Adolescencia y Juventud Chamartín Street Vibes en el auditorio del parque Félix Rodríguez de la Fuente. Incluirá un circuito de skate, calistenia y otros deportes, además de talleres de grafiti, juegos de mesa y serigrafía, todo ello acompañado de música en directo.

El sábado 9, las actividades se repartirán entre el parque de Berlín y el salón de actos del Centro Cultural Nicolás Salmerón, entre las 11.00 y las 14.00 h y desde las 16.00 hasta las 19.30 h. A lo largo de esta jornada, podréis disfrutar de la batucada a cargo de la Escuela Municipal de Música de Moratalaz; talleres de pintura y manualidades o la exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal (a las 12.00 h) y otra de vehículos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Igualmente, también dispondréis de cuentacuentos e hinchables.

Asimismo, el auditorio del parque de Berlín acogerá distintas actuaciones musicales con coro góspel, cajón flamenco y el grupo Schropp Sisters, entre otras propuestas. Por su parte, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, actuarán la orquesta de la Escuela Municipal de Música María Rodrigo de Chamartín, el coro Voces de Bohemia de la Escuela Municipal de Música Joaquín Turina y los alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático.

Día Internacional de las Familias. Ayuntamiento de Madrid © Miguel Berrocal

La programación del domingo 10, que arrancará a las 11.00 h, incluye un circuito infantil de karts, un 'chutómetro' para poner a prueba la precisión y la fuerza de los participantes y un coloquio con el exjugador del Atlético de Madrid Roberto Solozábal. Durante esta jornada habrá puestos de tiro con arco, pimpón, futbolines y ajedrez, entre otras propuestas, al igual que espectáculo de títeres (de 11.30 a 12.30 h); karaoke (de 12.00 a 13.00 h) y un espectáculo de magia (a las 18.00 h). A las 19.00 h, terminará la programación con una actuación castiza dirigida al público infantil, previa a las Fiestas de San Isidro.

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