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Este es el mejor menú del día en Madrid para comer en casa (pero es muy efímero)

Treze y My Basket se unen para cocinar dos deliciosos platos que sólo se sirven a domicilio

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
My Basket y Treze
GE
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Como todo menú del día, esta pista para comer de lujo en casa (o la oficina) sólo está disponible de lunes a viernes. La propuesta la firman Blanca Herrero y Saúl Sanz. Igual os suena más el segundo nombre si os decimos que es el chef y propietario de Treze, una de las casa de comidas contemporáneas más destacadas de Madrid por todo lo que tiene de versatilidad (vale para una cena en pareja, para una quedada de amigos y para comida de empresa), dinamismo (son habituales los fueras de carta para disfrutar del producto de temporada) y mano diestra (un cocinero de raza y dilatada experiencia). Pero este diálogo entre ambas cocinas lo materializa Blanca desde su obrador gastronómico en el barrio de Chamartín.

platos de My Basket y Treze
My Basket y Treze

Desde Santorcaz, 4 salen a tu casa dos platos perfectos para el día que no has traído tupper, que estás teletrabajando y no quieres cocinar, para dejar de ir al restaurante cercano y ver qué menú toca hoy. Eso sí, aquí el café o el postre lo pones tú. Pero te vas a acordar del momento en que My Basket te alegró el día con los dos platos ideados al alimón con Treze. Una reunión que arranca con unas reconfortantes y sabrosas lentejas con setas y se cierra con una espléndidas albóndigas al curry verde acompañadas de fideos vermicelli. El menú completo, disponible en el obrador (de 10:00h a 15:00h) y en Glovo, vale 18,70€. La mala noticia: sólo podéis probarlo hasta este viernes. 

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber

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