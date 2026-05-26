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Este es el único sitio donde te puedes hacer una foto con Bad Bunny en Madrid

La nueva figura de cera del artista puertorriqueño se incorporará muy pronto a un curioso museo de la capital

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Bad Bunny.
Bad Bunny.
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Cada vez queda menos para la esperadísima llegada de Bad Bunny a la capital. El gigante puertorriqueño convertirá el estadio Riyadh Air Metropolitano en su hogar a lo largo de varias fechas, parte de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', que pasará por Madrid con un total de diez conciertos. Más allá de cómo ir vestidos o qué temas sonarán durante las esperadas actuaciones, son muchas las personas que sueñan con poder capturar los mejores momentos de los conciertos, e incluso poder hacerse una foto con el artista puertorriqueño.

65th Annual Grammy Awards - Show
Bad Bunny en los GrammyBad Bunny performs a medley on stage at the 65th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 5, 2023, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Así te puedes 'sacar una foto' con Bad Bunny en Madrid

Bad Bunny se sumará a la colección de figuras del Museo de Cera de Madrid. El reconocido artista puertorriqueño llegará a lo largo de las próximos días a este creativo espacio, siendo sin duda una de las incorporaciones más esperadas por el público. El equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, con el objetivo de elaborar una pieza con el máximo nivel de precisión y realismo.

Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección de figuras y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional.

Zara y Bad Bunny lanzan la colección de ropa más esperada del año

Bajo el nombre 'Benito Antonio', esta nueva colección se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados y exclusivos de la temporada de primavera-verano. Las prendas ya están disponibles tanto en la tienda online de Zara como en puntos de venta físicos seleccionados.

NO TE LO PIERDAS: Bad Bunny lanza una colección de ropa por sorpresa: prepárate con estilo para 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' en Madrid

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