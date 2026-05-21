Cada vez queda menos para la esperadísima llegada de Bad Bunny a la capital. El gigante puertorriqueño convertirá el estadio Riyadh Air Metropolitano en su hogar a lo largo de varias fechas, parte de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', que pasará por Madrid con un total de diez conciertos. Más allá de qué canciones sonarán o cómo será el escenario, son muchas las personas que se plantean cómo ir vestidas al concierto de Benito Antonio.

Benito Antonio. Zara

Bad Bunny lanza una nueva colección cápsula de ropa: todo lo que sabemos sobre 'Benito Antonio'

Sin duda, el hombre del momento, tras la que ya puede ser considerada como una de las mejores actuaciones durante el descanso de la Super Bowl de todos los tiempos, los focos están puestos sobre el artista puertorriqueño. Durante ese concierto, una celebración llena de orgullo, historia y unión, el cantante destacó por su vestimenta, ropa banca firmada por Zara. Ahora, la marca de moda española ha dado el siguiente paso con el artista, con el lanzamiento de su propia colección de moda.

Bajo el nombre 'Benito Antonio' (nombre real del artista), esta se convierte, sin duda, en uno de los lanzamientos más esperados y exclusivos de la temporada de primavera-verano. Ya disponibles para su compra, las prendas están disponibles tanto en la tienda online de Zara como en puntos de venta físicos seleccionados. En Madrid, la colección de 'Benito Antonio' se puede adquirir en las tiendas ubicadas en Castellana, 79; Plaza de España, 19; Gran Vía, 34; La Vaguada; Plaza Río 2; Preciados, 18; Serrano, 23; Parquesur (Leganés); Gran Plaza 2 (Majadahonda) y Plaza Norte 2 (San Sebastián de los Reyes).

Benito Antonio. Zara

Entre las prendas de esta nueva colección, podéis encontrar una variedad de camisetas, bermudas, pantalones, sudaderas, camisas, cazadoras, jerséis, polos, bolsos y accesorios. Esta colección, nacida en Puerto Rico, está arraigada en el mundo personal de Benito Antonio Martínez Ocasio, como "los lugares que lo moldearon, el instinto que lo ha guiado y la identidad que define todo lo que crea".

Para todos aquellos que no pueden esperar a lucir la nueva colección exclusiva delante del artista puertorriqueño, recordemos que Bad Bunny aterrizará en la capital, con su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', entre los días 30 de mayo y 14 de junio, con un total de diez conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Benito Antonio. Zara

Bad Bunny protagoniza otra colección de moda

Además de esta nueva colección con Zara, Bad Bunny trae otra propuesta ideal para los amantes de su música. El artista se une a adidas, con el lanzamiento inesperado de una colección cápsula de merchandising dedicada a Madrid, con camisetas de edición limitada y una estética puramente local, y que busca ir más allá de poner la fecha del concierto y dónde se ha celebrado.

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