Da igual si lo tuyo es nadar, correr o jugar al fútbol. Sea cual sea el deporte al que estés habituado o en el que te quieras iniciar; sea cual sea el nivel que tengas y lo en forma que estés; y sea la que sea la zona de la ciudad donde vivas, los centros deportivos municipales de Madrid (CDM) te lo ponen fácil para que dediques una horas de tu tiempo a disfrutar de ello.

Las obras de este centro deportivo municipal acabarán este año

El Centro Deportivo Municipal Raúl González está siendo objeto de trabajos de reforma, una intervención que abarca las piscinas cubiertas, los vestuarios y la pista polideportiva del centro, un proyecto que ha supuesto una inversión de tres millones de euros. Las obras, que se extenderán hasta finales de 2026, incluyen la renovación tanto de los acabados de las piscinas como de las playas, que incluirán una nueva disposición de las rejillas, así como de los sistemas de depuración y de la instalación de protección contra incendios para adecuarla a la normativa actual.

Ayuntamiento de Madrid Obras en el CDM Raúl González

El proyecto también incluye la instalación de aire acondicionado en la pista polideportiva, al igual que la renovación de las instalaciones eléctricas y de fontanería. Asimismo, se sustituirá la antigua deshumectadora situada en la planta sótano.

Las labores de reforma se completarán con la sustitución de acabados, falsos techos, sanitarios, carpinterías e instalaciones de los vestuarios de las piscinas, del pabellón y del personal, así como de los pasillos y vestíbulos de la planta baja. A ello, se añadirá la instalación de una escalera de mantenimiento para acceso a la cubierta y la reparación de desperfectos en los muros de hormigón del sótano.