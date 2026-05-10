Cada convocatoria de este mercado suele reunir más de 20.000 visitantes y curiosos

Si lo tuyo son los mercadillos, ya sea para encontrar todo tipo de reliquias (y que en la capital pueden ir desde meteoritos y fósiles hasta prendas vintage y muebles clásicos), Madrid es tu lugar. Semana tras semana, diferentes ubicaciones acogen todo tipo de mercados temáticos, dedicados a los productos artesanos, la moda e incluso convirtiéndose en espacios donde disfrutar de una buena copa mientras lo das todo en la pista de baile.

Mercadillo del Gato

Este hotel de Madrid acoge un conocido mercadillo

Del 28 al 31 de mayo, el emblemático Hotel Palace acogerá una nueva edición del Mercadillo del Gato, un evento que contará con más de 50 firmas, que presentan propuestas de moda femenina, masculina e infantil, joyería, complementos, cosmética, decoración, arte, pintura en seda, diseño floral y artesanía diversa, en un formato que combina selección y paseo.

Tras más de 100 ediciones y más de tres millones de visitantes acumulados, cada convocatoria del Mercadillo del Gato suele reunir más de 20.000 visitantes, consolidándose así como una de las pop-ups de referencia de la capital.

Cuándo se celebrará el Mercadillo del Gato

La nueva edición del Mercadillo del Gato se celebrará en el Hotel Palace entre los días 28 y 31 de mayo. Con entrada gratuita, el mercado abre sus puertas de forma ininterrumpida, de 11.00 a 21.00 h.

Mercadillo del Gato

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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