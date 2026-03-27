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Este mural con más de 350 azulejos en el centro de Madrid será declarado Bien de Interés Patrimonial

La obra de arte pertenece a la etapa madrileña del artista canario César Manrique

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Mural de César Manrique. Ayuntamiento de Madrid
Mural de César Manrique. Ayuntamiento de Madrid
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El arte urbano juega un importante rol en el estilo único de la capital. Más allá de las obras que se alojan en los emblemáticos museos madrileños, tan solo hace falta dar un paseo por las calles para darse cuenta de que, en Madrid, se respira arte, mires a donde mires. Tesoro a pie de calle, y en pleno centro, la Comunidad de Madrid declarará Bien de Interés Patrimonial el único mural cerámico del artista César Manrique en la ciudad, que se encuentra en la capital desde el año 1954.

Mural de César Manrique. Ayuntamiento de Madrid
Mural de César Manrique. Ayuntamiento de Madrid

Ubicada en la calle Santa Cruz de Marcenado, 9, esta obra cerámica forma parte del acceso a un local comercial. El mural, único por sus características, hace un año no tenía ningún tipo de protección, por lo que incluso podría haber llegado a ser derrumbado. De figuración geométrica, está conformado por un total de 369 azulejos de cerámica esmaltada, en 15 metros cuadrados.

Con un un diseño limpio con solo tres colores, el mural fue un encargo de una empresa de construcción en 1954, y pertenece al periodo madrileño del artista canario, que va desde 1945 hasta 1965. César Manrique es considerado como uno de los artistas más destacados en la pintura, la escultura, y la arquitectura española del siglo XX.

Mural de César Manrique. Ayuntamiento de Madrid
Mural de César Manrique. Ayuntamiento de Madrid

Las mejores obras de arte urbano de Madrid

Porque el arte no solo se encuentra en los museos y galerías de la capital. Entre las obras de arte urbano más destacadas de Madrid se encuentran el proyecto 'CUBOS Madrid' (Plaza de los Cubos), el colorido bosque del IES Emperatriz María de Austria, el mural de Athena & Minerva (ubicado en la fachada de Studios Livensa Living, Alcobendas) o la firma de Muelle, en la calle Cava Alta.

NO TE LO PIERDAS: Las exposiciones de arte que puedes ver ahora mismo en Madrid

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