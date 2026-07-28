Bajo la dirección artística de Joaquín de Luz, contará con las actuaciones de Estela Alonso, Sergio Bernal o Patricia Donn, entre otros

Una de las apuestas veraniegas más entretenidas de Madrid, con conciertos, espectáculos, ciclos de cine, obras de teatro o danza, Veranos de la Villa vuelve a distintos espacios culturales de la capital para celebrar su 42ª edición, que se prolongará hasta el 30 de agosto.

Alba Muriel Sergio Bernal

Ballet, danza española y música de cámara en este estreno absoluto

El Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge los días 1 y 2 de agosto el estreno mundial de la nueva producción del festival Veranos de la Villa que cuenta con dirección artística de Joaquín de Luz, considerado como uno de los mejores bailarines españoles de ballet clásico de todos los tiempos, y dirección musical de Vasko Vassilev, ex primer concertino de la Royal Opera House; y que contará con las actuaciones de artistas como Estela Alonso, Sergio Bernal, Patricia Donn, Héctor Ferrer, Yanier Gómez. José Maldonado y Shani Peretz, acompañados por la formación Covent Garden Soloists.

La programación de 'ConcertDanza' cuenta con piezas como Sonata para violín en Re menor 'La Folia', Op. 5 nº 12, de Arcangelo Corelli; Suite para violonchelo nº 1 en Sol M. BWV 1007, de Johann Sebastian Bach; El Cisne. (El carnaval de los animales), de Camille Saint-Saëns o Canciones populares españolas. Nº 1 El paño moruno…, de Manuel de Falla.

Shutterstock Main building of the Conde Duque cultural center

Cómo conseguir entradas para ConcertDanza

'ConcertDanza' se celebrará en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque entre los días 1 y 2 de agosto. Con una duración aproximada de 100 minutos, el espectáculo se celebrará a las 22.00 h, con apertura de puertas a las 21.00 h. Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 18 euros.

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