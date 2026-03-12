Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán durante el fin de semana mientras que, el viernes, el acceso será previa reserva de entradas

Semana tras semana, uno de los planes favoritos para madrileños y curiosos son los mercadillos, espacios donde renovar el mobiliario de tu hogar, adquirir nuevas prendas, decoración, libros y todo tipo de tesoros (que pueden llegar a ser hasta fósiles y meteoritos). Desde el emblemático Rastro hasta el Mercado de las Ranas, son muchos los lugares de la ciudad donde conseguir una variada colección de artículos a muy buen precio. Incluso dentro de casas de lujo.

Alma Market Home

De la mano de Alma Market Home, y situado en la mítica torre Iberia (originalmente conocida como edificio Bancaya, en la avenida de América, 2), un piso de lujo abre sus puertas, poniendo a la venta un amplio surtido de artículos distintos. El objetivo de estos mercados, especializados en vaciado de casas, es ofrecer una opción rentable y sostenible, con la organización de un original 'market', donde encontrar artículos como muebles, decoración y muchos otros tesoros.

Cómo conseguir entradas para Alma Home Market

Las entradas para Alma Home Market estarán disponibles a partir del viernes 13 de marzo, a las 10.00 h. El Home Market abre sus puertas entre los días 20 y 22 de marzo. Para entrar el viernes 20, será necesario reservar entrada previa mientras que, los días 21 y 22, el mercado celebrará dos jornadas de puertas abiertas, con entrada libre hasta completar aforo.

En cuanto a horarios, el viernes y sábado, el mercado abre sus puertas de 11.30 a 14.30 h, y de 16.00 a 20.00 h, y el domingo, de 11.30 a 14.00 h. Los pagos se realizan a través de efectivo y tarjeta. Se recomienda no acudir antes a la cita, para evitar las aglomeraciones y las posibles molestias a otros vecinos.

Los mejores mercadillos en Madrid

Visitar un mercadillo es uno de los planes más populares en la capital, espacios donde podéis comprar todo tipo de artículos y pasar una agradable jornada. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, la Feria de Artesanía de Recoletos o el Mercadillo de Majadahonda.

