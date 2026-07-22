La antigua estación acoge una gran variedad de actividades para todos los públicos, como ferias, mercadillos o talleres infantiles

Primera estación monumental de la capital y actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al Plan Especial de Protección de la histórica Estación Madrid-Delicias, un proyecto que abarca la rehabilitación integral del antiguo edificio de viajeros y de la denominada Nave de Fomento, al igual que la ampliación de sus usos culturales, pudiendo albergar así nuevas exposiciones.

Adif Museo del Ferrocarril

Luz verde a la reforma de esta estación museo de Madrid

El Plan Especial salvaguarda así la integridad arquitectónica y el valor histórico de uno de los principales Bienes de Interés Cultural que forman parte del Patrimonio Ferroviario, manteniendo los usos dotacionales y el Museo del Ferrocarril. El marco urbanístico que establezca el Plan Director y los proyectos que lo desarrollan será el que defina la intervención en un ámbito de 12.786 metros cuadrados, singularizando la intervención con elementos que no rompan las cualidades arquitectónicas del mismo y que permitan introducir una museografía que siga los principios de gestión y generación cultural, permitiendo a vecinos y curiosos que se adentren en el conocimiento del ferrocarril como motor del progreso desde sus orígenes a la actualidad.

Así mismo, también está prevista la recuperación integral del antiguo edificio de viajeros y de la Nave de Fomento, con las características principales del complejo de la estación, inaugurada el 30 de marzo de 1880, con varios objetivos, como la recuperación del carácter original de la estación y los itinerarios originales, o poner en valor los elementos históricos.

Se llevarán a cabo intervenciones en el vestíbulo y el ala este, eliminando las entreplantas e insertando un anfiteatro para 50 personas; la nave central, recuperando así sus paramentos de manera respetuosa con el proyecto original, especialmente en la estructura, cubierta y fachadas interiores; la marquesina central, estableciendo las condiciones óptimas para la conservación y observación de la colección del material rodante ferroviario; el ala oeste, destinada a usos dotacionales y de gestión; la marquesina fachada antiguo edificio de viajeros, que se recolocará en su ubicación original, y la Nave de Fomento, donde se prevé la recuperación de su zona sur para albergar el Fondo Documental y la Biblioteca Ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Adif Museo del Ferrocarril

Así es el Museo del Ferrocarril

Ubicado en la elegante y en desuso estación de Delicias, a unos 100 metros del Paseo de Delicias, el Museo del Ferrocarril de Madrid cuenta con una evocadora colección de modelos, viejas locomotoras, equipos ferroviarios y recuerdos. En su Sala de Relojes, verás incluso el que marcó la hora en ese primer tren español que fue de Barcelona a Mataró. También podrás subir a los trenes, tomar un café en un vagón restaurante rehabilitado o ver películas de los ferrocarriles españoles.

Este gran museo para los niños alberga también talleres infantiles, el Día del Tren, el mercado de modelismo, y uno de los must del 'hipsterismo' madrileño: el Mercado de Motores, el segundo fin de semana de cada mes.

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