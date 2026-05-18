En su primera edición, se podían encontrar artículos como vajillas, elementos de iluminación, jarrones, bandejas, vasos e incluso muebles

Madrid acoge, semana tras semana, una gran variedad de mercadillos. Ya sean prendas vintage, mobiliario, libros y todo tipo de tesoros, distintos espacios de la capital se convierten en lugares donde pasar horas explorando y encontrar esos artículos que, quizá, no sabías que querías o necesitabas. Ahora, y tras una exitosa primera edición, un conocido restaurante italiano de Madrid volverá a acoger un mercado.

Il Mercatino di Villa Capri. @bigmamma.es

Este restaurante italiano de Madrid se convierte en un mercadillo

Villa Capri, restaurante italiano del grupo Big Mamma, y situado en pleno barrio de Salesas, acoge una nueva edición de 'Il Mercatino di Villa Capri'. El año pasado, este establecimiento, que destaca por sus pastas hechas a mano, puso a la venta una gran variedad de artículos, como vajillas, elementos de iluminación, jarrones, bandejas, vasos e incluso muebles, como sillas y cuadros, con precios que rondaban entre los 5 y 50 euros.

La próxima edición de 'Il Mercatino di Villa Capri' se celebrará en el restaurante, ubicado en la calle de Hortaleza, 118, el próximo sábado 23 de mayo, de 13.00 a 17.00 h, convirtiéndose en una oportunidad única para descubrir y llevarte a casa algunas de las reliquias del local italiano.

Los mejores restaurantes italianos de Madrid

Los restaurantes italianos, quizás la cocina internacional más representada y demandada, tratan de responder cada vez más a las exigencias del público madrileño. Entre las opciones más destacadas, se encuentran Trebbiano, Dantte, Toto e Peppino, Noi, La Piperna, Baldoria, Pagus, Gioia by Davide Bonato u Ornella.

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