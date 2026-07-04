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Estos emblemáticos locales de Madrid presentan una hamburguesa por primera vez en casi medio siglo

Inspirada en Nueva York, esta nueva propuesta busca rendir homenaje al plato más icónico de la gastronomía estadounidense

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Manhattan ibérica
Museo del Jamón | Manhattan ibérica
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Coincidiendo con la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, el Museo del Jamón presenta un lanzamiento sin precedentes en sus más de 45 años de historia: la 'Manhattan Ibérica', la primera hamburguesa que incorpora a su carta.

Manhattan Ibérica
Museo del JamónManhattan Ibérica

Inspirada en Nueva York, esta nueva propuesta busca rendir homenaje al plato más icónico de la gastronomía estadounidense, con una receta que también mantiene la esencia y el sabor de la tradición española. Así, el Museo del Jamón celebra su reciente llegada a la Gran Manzana, reinterpretando el producto más emblemático de su cultura popular.

La 'Manhattan Ibérica' está elaborada con carne de cochinillo al 98 %, pan de cristal de corteza fina y crujiente, torreznos de Soria, queso manchego semicurado, encurtidos y una mayonesa de ajo negro. La propuesta se completa con una ración de patatas fritas doradas y crujientes.

Cómo probar esta nueva y exclusiva hamburguesa

La 'Manhattan Ibérica' estará disponible en los siete establecimientos que la compañía tiene en Madrid por un precio de 15,90 euros.

Manhattan Ibérica
Museo del JamónManhattan Ibérica

Las mejores hamburguesas que puedes probar en Madrid

El mapa de hamburgueserías de la capital está repleto de propuestas que no te puedes perder. Entre las mejores hamburguesas de Madrid se encuentran la 'Picanto', de Briochef; la 'Bacon Juancheeseburger', de Juancho's BBQ; la 'Super Frankie Cheese', de Frankie Burgers o la 'Rib Eye', de The Fitzgerald.

NO TE LO PIERDAS: Madrid ya tiene su propia Ruta 66: hamburguesas, 'hot dogs' y costillas a la brasa en una cita imprescindible para los amantes de la comida americana

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