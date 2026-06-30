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Madrid ya tiene su propia Ruta 66: hamburguesas, 'hot dogs' y costillas a la brasa en una cita imprescindible para los amantes de la comida americana

Participan varios restaurantes, con productos especiales, precios rebajados o espectáculos únicos por tiempo limitado

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Philly Cheese Steak
@katz_madrid | Philly Cheese Steak
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Conocida por ser la carretera más mítica de Estados Unido, con inicio en Chicago y llegada a Los Ángeles, la Ruta 66 es toda una aventura para los amantes del motor. Y, aunque no exista una opción similar en Madrid, si que se pone en marcha una propuesta similar en el aspecto gastronómico. Chamartín calienta motores para iniciar este miércoles su particular Ruta 66, donde destaca la comida americana, como hamburguesas, 'hot dogs', costillas a la brasa, alitas de pollo y suculentos postres serán protagonistas.

La gastronomía americana protagoniza esta deliciosa ruta en Chamartín

Del 1 al 7 de julio, el distrito norte de Madrid contará con la participación de 16 restaurantes, que introducirán en su carta algún producto especial o lo ofrecerán a un precio más rebajado de lo habitual. Coincidiendo con las celebraciones del 4 de julio, esta ruta gastronómica, iniciativa de Cocina para Ti y Comerciantes Chamartín, con la colaboración de la asociación Costa Fleming, contará con más de una decena de paradas.

CAPI Burger Ruta 66
@comic_planet_spainCAPI Burger Ruta 66

Participan en esta particular Ruta 66 restaurantes como Knight n'Squire; Baby Grill Rubaiyat; Comic Planet; Alfredo's Barbacoa; La Regional; F1 Arcade MadridPlaza Mahou; La Ysabela; Marlons; Little Knight; Katz Madrid; El Secreto de López; Burmet; Laprospe; Jevi Jaus y Ottica. Además, en muchos de estos locales podréis disfrutar de espectáculos o eventos especiales.

Entre todos los platos, podréis degustar una gran variedad de hamburguesas, alitas de pollo americanas, tapas, los populares sándwiches 'Philly Cheese Steak', croquetas, patatas fritas y distintos descuentos en las cartas.

Las mejores hamburguesas que puedes probar en Madrid

El mapa de hamburgueserías de la capital está repleto de propuestas que no te puedes perder. Entre las mejores hamburguesas de Madrid se encuentran la 'Picanto', de Briochef; la 'Bacon Juancheeseburger', de Juancho's BBQ; la 'Super Frankie Cheese', de Frankie Burgers o la 'Rib Eye', de The Fitzgerald.

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