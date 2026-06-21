La capital es un importante escenario de conciertos y festivales de música. Con las esperadas actuaciones de bandas y artistas nacionales e internacionales como My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira o Agorazein, al igual que destacados (y esperados) eventos como el Mad Cool o Noches del Botánico, Madrid es hogar de algunos de los mejores conciertos del año.

Festival de la Lavanda

Los campos de lavanda más bonitos se convierten en el escenario de un festival de música

Pero no todo se celebra en la capital pues, a poco más de una hora de la capital, tiene lugar uno de los festivales más bonitos de todo el país. Como si de la mismísima provenza francesa se tratara, este evento une naturaleza y música, coincidiendo con la floración de la lavanda en una experiencia única.

Estamos hablando del Festival de la Lavanda, un evento que año tras año se celebra en los campos de lavanda de Brihuega (Guadalajara). Este paisaje repleto de tonos morados se convierte en un escenario único en verano, donde disfrutar de varios conciertos de música en directo, acompañado de una variada oferta gastronómica.

Festival de la Lavanda

Este es el cartel del Festival de la Lavanda: cómo conseguir entradas

La próxima edición del Festival de la Lavanda se celebrará durante los fines de semana del 10 y 11 y 17 y 18 de julio, y en su cartel figuran nombres como Sidecars, Luz Casal, Taburete y Duncan Dhu. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste que parte desde los 40 euros.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.