Desde Arrabal, ganador del certamen en 2025, hasta restaurantes en Alcalá de Henares o Boadilla del Monte, el concurso cuenta con un centenar de participantes a nivel internacional

Uno de los platos más famosos (y deliciosos) de la gastronomía asturiana, no hace falta subir al norte de España para degustar un delicioso cachopo. Un año más, durante el mes de marzo, Madrid se convierte en una de las sedes principales del certamen al 'Mejor Cachopo del Mundo 2026', donde participan una decena de países, que buscan hacerse con la corona gastronómica.

Arrabal Madrid

Participan un total de 100 restaurantes, de ubicaciones como Madrid, Asturias, Alicante, La Rioja, Galicia, País Vasco, República Dominicana, México, Estados Unidos, Francia o Perú, entre otros. Un total de 20 establecimientos de la capital forman parte del certamen internacional, que cuenta con un total de cuatro categorías, como son cachopo de carne, de pescado, apto para celíacos y modalidad vegana.

El futuro ganador se anunciará en Oviedo, sede del evento, y será elegido por un jurado experto. Hasta el martes 31 de marzo, cada restaurante que participe en el concurso ofrece su plato principal, acompañado de una bebida (a elegir entre una tradicional sidra o dos refrescos) y guarnición, desde 28,50 €. Igualmente, disponéis de la opción de llevaros vuestro plato a domicilio.

Restaurante Arrabal

Estos restaurantes de Madrid participan en el c oncurso internacional al 'Mejor Cachopo del Mundo 2026'

En total, participan un total de 20 restaurantes de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran:

Antológico (c/ Victoria, 2, Alcalá de Henares).

Casa Lulo (avenida Reina Victoria, 50).

Casa Antonio (plaza de la Cebada, 12).

Cervecería Asgaya (c/ de Ferraz, 8).

Con 2 Fogones (c/ de San Bernardino, 9).

El Antoju (avenida Nuevo Mundo, 7-9, Boadilla del Monte).

El Escarpín (c/ de las Hileras, 17).

El Figón de Antxón (c/ Vaqueras, 4, Alcalá de Henares).

El Rincón Asturiano (c/ Delicias, 26).

Gasteizbar (Barrio El Puerto, Plaza Del Mar Caribe, 6).

La Muralla by Pichón (c/ de María Tubau, 19).

Los Extre Rock Bar (c/ de Illescas, 98).

Mesón La Alhambra (plaza Doña Ana de Palacio, 2).

Mi Tasca (c/ Villafranca, 7).

Arrabal (Plaza Mayor, 23).

Restaurante Bar Cruz (c7 de Núñez de Balboa, 97).

Restaurante Estébanez (c/ Torpedero Tucumán, 28).

Santamago (c/ Príncipe Carlos, 22).

Sidrería La Mina (c/ Rioja, 1, Local 9).

Yantar Sidrería Gastronómica (c/ Lope de Vega, 37).

Otros restaurantes de Madrid para comer cachopo

Si os quedáis con ganas de seguir disfrutando de este plato tradicional de la gastronomía asturiana, hay más direcciones en la capital donde pedir estos platos. Entre los restaurantes más destacados se encuentran Hermanos Ordás, Couzapín, La Clave, La Dehesa, Teiutu, Ferreiro o La Madreña.