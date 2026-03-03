Los 'pastalovers' de Relleno, con cuatro locales en Madrid, se han llevado el galardón a ‘Restaurante en tendencia’ de España

La plataforma de delivery que es toda una referencia en España cuando estás vagueando en el sofá un sábado por la tarde o hay partido, serie o quedada en casa ha elegido los mejores restaurantes de comida a domicilio en España. Y el premio gordo se lo ha llevado un bar de Madrid, una taberna de barrio, económica y familiar, que tiene el cachopo, las croquetas de cocido y el pulpo a la brasa entre las especialidades de la casa.

Bar Barroja

Se han repartido 25 galardones y los premiados los escogen los propios usuarios de la plataforma pero es histórico en estos premios anuales de Just Eat que un mismo local se alce con tres grandes premios. Ha ocurrido este año. Mejor restaurante de comida española, Restaurante mejor valorado por nuestros repartidores y el máximo galardón, el de Mejor restaurante de España, es lo que se ha llevado el equipo de Bar Barroja hasta Tetuán (Aviador Zorita, 42).

Esta taberna sencilla, que ofrece precios muy asequibles para una gustosa cocina casera y tiene una estupenda terraza en la esquina con Reina Mercedes, abre siempre, a todas horas. De lunes a domingo puedes venir para tapear, para montar tu macrocomida con amigos o para calzarte su menú del día (14,95 €), donde, los martes como hoy, hay cocido completo.

Just Eat

