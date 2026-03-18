Si hay un cocinero en nuestro país que siempre ha defendido a capa y espada los valores de un buen cocido –no solo el madrileño– ese es Juanjo López. El chef y propietario de La Tasquita de Enfrente lleva décadas poniendo en valor esta elaboración, tanto en los diferentes proyectos en los que ha estado implicado (sirva como ejemplo La Cocina de Frente) como a través de iniciativas tan memorables como ‘El cocido de todos’. Dicho esto, toca venerar su nueva locura en torno a esta creación que solo vas a poder disfrutar los jueves al mediodía en el nuevo restaurante del icónico Gran Madrid Casino Colón. Aquí te espera un cocido en siete vuelcos que viene precedido de un aperitivo y se despide por todo lo alto con un postre. Concretamente, el plan consiste en: gilda doble hecha en casa con anchoa de Doña Tomasa; caldo de cocido con seta shitake; caldo de cocido con nabo y anguila; sopa de cocido y fideos de trigo duro; garbanzos mareados; bola de cocido envuelta en col; tosta de tuétano y caviar vegetal; ropa vieja y huevo frito; flan de la abuela, rosquilla y Paloma de anís. Es importante que sepas que el resto de días de la semana el restaurante solo abre por las noches para dar cenas y, lo más importante, que no te olvides de llevar el DNI porque, si no, no podrás acceder al espacio.