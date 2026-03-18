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Madrid

La Cocina de Frente
La Cocina de Frente
La Cocina de Frente

Temporada de cocido madrileño: los restaurantes que mejor lo preparan

El frío lo hace aún más reconfortante pero cualquier momento, aparezca en un menú del día o en un restaurante como plato estrella, es bueno para reunirse alrededor de este emblema madrileño

Gorka Elorrieta
Editado por Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
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Una sopa contundente, unos garbanzos en su punto y una carne de primera de acompañamiento. Existen una gran cantidad de variantes pero estos tres elementos son la columna vertebral de este icono castizo. Los tres vuelcos. Pero pueden ser dos. ¿Dónde comer cocido madrileño? En Madrid tenemos muchos restaurantes de corte tradicional o de barrio que lo tienen en carta (sea un día concreto o cuando llega el frío) aunque también encontramos espacios más nuevos que ofrecen su particular revisión de este plato. Recorremos algunas direcciones en busca de los imprescindibles.

RECOMENDADO: La lista definitiva: las mejores croquetas de Madrid

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Restaurantes imprescindibles para disfrutar del cocido madrileño

La Gran Tasca

  • Comer
La Gran Tasca
La Gran Tasca
NACHO BORRELLA

Taberna castiza por antonomasia. Un negocio familiar de los que quedan cada vez menos y que va ya por la tercera generación (en los años noventa pasó de una familia a otra para mantener su espíritu). Leyenda viva en el panorama de restauración de Madrid. Sus paredes atestiguan su historia y prestigio. Popular y honesta hasta decir basta. Buenos precios en Chamberí para juntarse con amigos y familia y, sobre todo, quitarse este frío de un plumazo. De esas comidas que piden sobremesa. Y en la carta, un plato estrella: su cocido madrileño. Un icono que desde hace cuarenta años se sirve a diario (antes era tres días a la semana).

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Calvero

Calvero
Calvero
Calvero

Si hay un cocinero en nuestro país que siempre ha defendido a capa y espada los valores de un buen cocido –no solo el madrileño– ese es Juanjo López. El chef y propietario de La Tasquita de Enfrente lleva décadas poniendo en valor esta elaboración, tanto en los diferentes proyectos en los que ha estado implicado (sirva como ejemplo La Cocina de Frente) como a través de iniciativas tan memorables como ‘El cocido de todos’. Dicho esto, toca venerar su nueva locura en torno a esta creación que solo vas a poder disfrutar los jueves al mediodía en el nuevo restaurante del icónico Gran Madrid Casino Colón. Aquí te espera un cocido en siete vuelcos que viene precedido de un aperitivo y se despide por todo lo alto con un postre. Concretamente, el plan consiste en: gilda doble hecha en casa con anchoa de Doña Tomasa; caldo de cocido con seta shitake; caldo de cocido con nabo y anguila; sopa de cocido y fideos de trigo duro; garbanzos mareados; bola de cocido envuelta en col; tosta de tuétano y caviar vegetal; ropa vieja y huevo frito; flan de la abuela, rosquilla y Paloma de anís. Es importante que sepas que el resto de días de la semana el restaurante solo abre por las noches para dar cenas y, lo más importante, que no te olvides de llevar el DNI porque, si no, no podrás acceder al espacio. 

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Malacatín

  • La Latina
  • precio 2 de 4
Malacatín
Malacatín
Malacatín

Una de las tabernas castizas con más historia y tradición de Madrid. Fue fundada en 1895, en plano barrio de La Latina, y aunque comenzó como una tienda de vinos al que más tarde sumaron una pequeña cocina y freidurías. Desde entonces, el mando del restaurante ha pasado de generación en generación, especializándose en la cocina castiza y tradicional y haciendo de un plato madrileño su icono: el cocido, suculento, sabroso y con ingrediente de primera que cuentan con denominación de origen.

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Vinology (Zurbano)

Vinology (Zurbano)
Vinology (Zurbano)
Vinology

Ha sido tal la demanda de su cocido madrileño que Pilar Oltra, exquisita 'cicerone' de este ejemplar restaurante/bar de vinos, ha decidido servirlo, mientras el frío acompañe, cada viernes y cada sábado al mediodía (a mesa completa y por 36€/persona). Sale a mesa en tres vuelcos y en la receta ponen, como es habitual en este acogedora casa, especial cuidado en los tiempos (todo a fuego lento) y en la selección de la materia prima. Para muchos aficionados a la buena mesa es uno de los grandes tapados en Madrid. Igual no te lo esperas en un lugar así pero es soberbio y además, y esto ya lo hace aún más especial, se acompaña de una selección de vinos milimétricamente pensada para este emblema culinario.

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La Cocina de Frente

  • Española
  • Retiro
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
La Cocina de Frente
La Cocina de Frente
Mikel Ponce

Aquí no hay vuelcos sino casi un menú degustación. Esa es la mayor licencia de uno de los cocidos favoritos de Madrid, que brilla en las mesas de esta casa de comidas ubicada en el bulevar de Ibiza. El cocido a su manera se puede disfrutar cualquier día pero con un requisito: reservar con al menos 48 horas de antelación. La sucesión de platos arranca en una cremosa croqueta de ropavieja a modo de aperitivo y se cierra con el tuétano con tartar de apio. ¿Precio? 38€ por persona.

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La Biblioteca (Santo Mauro)

La Biblioteca (Santo Mauro)
La Biblioteca (Santo Mauro)
Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel, Madrid

Este sobresaliente cocido marca sus condiciones si queréis disfrutarlo. Y no se trata de que se presente en los tradicionales tres vuelcos sino que se sirve solamente los martes y miércoles de la temporada invernal, siempre bajo reserva previa y para un mínimo de dos personas. Receta histórica y elegante como mandan las líneas de este refinado hotel de cinco estrellas en el barrio de Almagro, las mismas que visten el antiguo salón de lectura del palacio donde se ubican las mesas del restaurante. El menú (80€ por persona, bebida aparte) arranca con unos encurtidos y unos buñuelos de bacalao que preceden a la sopa, incluye pan, café, petit fours y, de postre, un flan de orujo acompañado de nata de lavanda. 

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Lhardy

  • Sol
  • precio 3 de 4
Lhardy
Lhardy
Lhardy

Este emblemático restaurante que abrió en 1839 tiene el crédito de haber introducido la alta cocina francesa en Madrid. Su fundador Emile Lhardy se dice fue persuadido por el mismísimo Prosper Mérimée, autor de Carmen, que le dijo que no había ni un restaurante decente en Madrid. Hoy en día está reconocido tanto por su historia y su decoración belle-époque así como por su (cara) comida. El menú es tan afrancesado como siempre pero tiene un muy refinado cocido, buena caza y callos, junto con una excelente (aunque también cara) lista de vinos.

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Crin

Crin
Crin
Palacio del Retiro, Autograph Collection

En el restaurante que esconde el hotel Palacio del Retiro, Autograph Collection, acaba de estrenarse el cocido (en dos vuelcos) de los miércoles. Se sirve entre las 13:00 y las 15:30 horas a un precio de 35€ por persona. En el menú, además de la sopa y un segundo vuelco completo (garbanzos de Madrid, verduras y todos los avíos del cocido), se incluye un aperitivo, una copa de vino y, de postre, podéis elegir entre la tarta de queso artesanal “Retiro” o fruta de temporada.

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Casa de Comidas Amparo 1948

Casa de Comidas Amparo 1948
Casa de Comidas Amparo 1948
Casa de Comidas Amparo 1948

Este histórico comedor de Alcobendas (Avda. Europa, 10) recupera durante la temporada invernal su cocido en tres vuelcos. Lo sirven únicamente los miércoles a un precio de 25,90€. Cocina de 'chup chup' que se presenta como manda la tradición. Primero, la sopa, elaborada con el caldo colado y fideos finos. Después, los garbanzos con las verduras, aliñados al gusto con aceite de oliva virgen extra. Y, por último, las carnes y chacinas, presentadas en una fuente para compartir y disfrutar sin prisas. 

Palm Court (MO Ritz)

  • Hoteles
  • Centro
  • precio 4 de 4
Palm Court (MO Ritz)
Palm Court (MO Ritz)
Mandarin Oriental Ritz

En la versión culinaria más clásica de todas las que atesora el hotel Mandarin Oriental Ritz tras su reforma, Palm Court, todos los jueves se sirve cocido. Comer la legendaria receta, que ya disfrutaba el rey D. Alfonso XIII cada jueves en este mismo lugar, bajo la espectacular cúpula del espacio y servidos los tres vuelcos que componen el plato en bandeja de plata es otra historia. Lujo castizo. Además por seguir con lo madrileño en sala proponen un maridaje con El Regajal D.O. Ca. Madrid, un tinto envejecido 13 meses en barrica de roble francés procedente de Aranjuez.

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El Escondite de Villanueva

El Escondite de Villanueva
El Escondite de Villanueva
El Escondite de Villanueva

Cada miércoles al mediodía en carta durante los meses de frío (poned otoño e invierno sin fecha de expriración fija) a dos pasos de la Puerta de Alcalá. Su cocido es tradución pura, ritmo lento; las hortalizas y las carnes se cuecen durante 36 horas para obtener un caldo sabroso y profundo. Para este emblemático y reconfortante plato sus responsables en cocina trabajan con garbanzos castellanos de Fuentesaúco y con chacinas leonesas (morcilla, tocino y chorizo). Lo sirven en dos vuelcos e incluyen pan y bebida. Plan cerrado entresemana en Villanueva, 26. 

La Bodeguita del Arte

La Bodeguita del Arte
La Bodeguita del Arte
La Bodeguita del Arte

No es un cocido madrileño al uso, pero si te permites seguir leyendo y, sobre todo, pasar a degustarlo, lo más probable es que no termines dando las gracias por esta pista imperdible del barrio de Retiro. En el tramo más transitado por el gentío de la calle Menéndez Pelayo se ubica esta taberna de dimensiones modestas que regenta Miguel Ángel Alonso. El chef y propietario es también quien se encarga de traer desde Bargas (Toledo) el cocido que su familia –con su padre Inocencio Alonso a la cabeza– viene elaborando desde 1986 y que ahora se puede disfrutar, reservando previamente, en La Bodeguita del Arte. En este caso, hablamos de un cocido de puchero en chimenea de leña que se presenta en tres vuelcos: sopa de pan o fideos; bandeja con garbanzos, repollo, patata zanahoria y salsa cominera; y bandeja con morcillo, morcilla, chorizo, jamón, cordero, pollo y tocino ibérico bellota. Aunque por delante suelen servir el aceite de oliva de la casa (tienen 600 olivos en Campo de Criptana), que es mezcla de las variedades picual y cornicabra, y unos encurtidos que son perfectos para ir abriendo boca.  Si no quieres estar pendiente de reservarlo con antelación, ahora también tienes la opción de tomarlo los lunes al mediodía en el restaurante vasco Ansorena, que lo está gestionando la familia Alonso desde hace unos meses. 

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La Nueva Cañada

La Nueva Cañada
La Nueva Cañada
La Nueva Cañada

Fundado en 1970 por la familia Verdasco, este restaurante se ha convertido en un referente infalible al noroeste de Madrid si buscas hospitalidad y recetas clásicas. Fieles a la cocina tradicional española y al producto de calidad, tienen cocido todo el año pero es ahora cuando apetece más. En La Nueva Cañada, la elección del garbanzo es casi un ritual; cada temporada realizan una cata para seleccionar los mejores, apostando en los últimos años por los garbanzos de Fuentesaúco (Zamora), reconocidos por su textura mantequillosa y su sabor suave. Así que apuntad esta pista en el centro de Boadilla del Monte (calle Isabel II, 1) para darse un homenaje a mayor gloria de este emblema madrileño que se sirve en dos vuelcos. Una buena escapada gastronómica y familiar cualquier fin de semana este otoño/invierno. 

La Parrilla de Arganda

La Parrilla de Arganda
La Parrilla de Arganda
La Parrilla de Arganda

Trabajan una cocina tradicional, honesta y gustosa en una carta a la que ha llegado el cocido madrileño cada miércoles. Lo sirven en tres vuelcos. Arrancan con la sopa, siguen con la ración de legumbres y verduras (hay mucho producto que obtienen de su propia huerta enclavada en la zona de Tajuña) y cierran con las carnes y embutidos. Todo en un comedor para 300 personas con cuatro reservados a 10 minutos del centro de Madrid (Av. de Madrid, 47. Arganda del Rey). Además cuenta con un espacio muy especial, El Invernadero, lugar idóneo para la celebración de encuentros familiares (el restaurante se encuentra cerca del Parque Warner) y grandes reuniones.

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GastroVía 61

GastroVía 61
GastroVía 61
GastroVía 61

El Grupotel Mayorazgo, famoso por su fachada engalanada con un majestuoso mantón de Manila, no podía faltar en esta selección. La carta de su restaurante, abierta a transeúntes camino de un musical, turistas de compras por la zona y huéspedes, es 100% castiza. Aquí, a dos pasos de Gran Vía, el cocido (35 euros por persona) se presenta en tres vuelcos únicamente cada jueves pero también lo elaboran cualquier otro día de la semana bajo reserva previa. 

Preciados 33

Preciados 33
Preciados 33
Preciados 33

Instalados ya en el frío otoñal, llega uno de los platos estrellas a la carta de Preciados 33, un buffet de cocina española que arrasa junto a la plaza de Callao. Más de 900 metros cuadrados, tres plantas y diferentes salones con capacidad para 250 personas. Aquí el cocido madrileño se sirve en dos vuelcos y está igualmente dentro de los precios y ese lema de "come todo lo que quieras" inherente al buffet; de domingo noche a jueves, tiene un coste de 28€, mientras que viernes a domingo al mediodía, festivos y vísperas de festivos, asciende a 33€. Arrancan con la sopa de cocido con fideos de cabellín pero seguir con los garbanzos y todas las viandas de la receta tradicional. 

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Finca Los Valdespinos

Finca Los Valdespinos
Finca Los Valdespinos
Finca Los Valdespinos

Sirven más de diez mil cocidos al año. Así que no sólo saben un poco lo que tienen entre manos sino que ya es un lugar de culto, ubicado entre Madrid y Toledo, para irse con amigos a disfrutar de todo el confort que ofrece un cocido que se suma a la tranquilidad que emana de estar en plena naturaleza, entre encinas, olivos y campos de cereal. La familia Pérez Cuchet lleva un cuarto de siglo ofreciendo lo mejor de la cocina tradicional castellano-manchega, esas recetas en las que trabajan el tiempo, la paciencia y el producto de proximidad. En esa filosofía se enmarca su cocido, presentado en tres vuelcos, que cuesta entre semana 26€ y los fines de semana sube a los 36€ por comensal, con postre casero y pan incluidos.

Taberna Pedraza

  • Española
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Taberna Pedraza
Taberna Pedraza
Taberna Pedraza

'Carmen. Casa de cocidos' desapareció de la calle Ibiza para reaparecer de otra manera pero con las mismas virtudes en la nueva localización de Taberna Pedraza, en esa carta llena de platos sugerentes. Desde la nueva cocina Carmen Carro sigue ofreciendo su sobresaliente cocido, dando muestras de su buena mano partiendo siempre de una materia prima de altísimo nivel.

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Treze

  • Mediterránea
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Treze
Treze
Treze

Si otoño/invierno es una temporada ideal para acudir a la casa madre de Saúl Sanz por la cosa cinegética, lo es también para entregarse a su cocido. A él le encantan los guisos (ya se han hecho un nombre en la ciudad sus lentejas con paloma) y la versión tradicional en tres vuelcos no faltan en carta estos meses.

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Florida Park

Florida Park
Florida Park
Florida Park

Cada jueves, Florida Park celebra en El Pabellón su propia fiesta de ‘San Cocido’ con una oferta especial pensada para degustar el auténtico cocido madrileño a lo grande. El ritual en los fogones de Iván Cerdeño, director gastronómico del espacio, y de Alberto Padin, chef ejecutivo de Florida Park, para elaborar los dos vuelcos que lo componen comienza 48 horas antes. A la hora de elaborar el caldo, los chefs apuestan por materias primas de primer nivel procedentes de diferentes regiones, como el chorizo ahumado asturiano o el garbanzo pedrosillano de La Vega, entre otros. Una opción ideal donde disfrutar de un jueves en familia o con amigos en pleno pulmón de la capital

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La Casa de Cristal

  • Comer
La Casa de Cristal
La Casa de Cristal
La Casa de Cristal

Ofrecen una cocina centrada en platos reconocibles, que se mueven con la temporada, ya sea en carta o como plato del día. Y, por supuesto, no falta el cocido en dos vuelcos (que conviene reservar porque preparan apenas una docena de raciones diariamente). Eso sí, dan un giro a sus acompañantes para adecuarlo al espíritu de la casa. Así a las típicas croquetas de cocido, suman unas deliciosas quesadillas de ropa vieja o el hummus de calabaza y garbanzos del propio puchero. Vamos, el cocido madrileño respeta la tradición (se prepara en pucheros individuales de barro y se presenta con una guarnición de tomate triturado y sazonado con comino, piparras, cebolleta y repollo rehogado) pero también se puede convertir en una comida distinta al resto. 

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Ponzano

  • Española
  • Chamberí
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Ponzano
Ponzano
Marcu Ovidiu

Carpaccio de amanitas, boletus con huevo campero y trufa blanca, níscalos a la plancha, revuelto de angula de monte con trufa  negra… Generosas raciones y ajustado precio para un restaurante de barrio que, tras la reforma interiorista, mantiene firme su compromiso y su voluntad de ofrecer una gustosa cocina casera donde el acento está en la materia prima de la que se proveen. Platos tradicionales (no os perdáis su cocido) y clientes devotos en la calle con más oferta hostelera de la ciudad.

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Hevia

  • Española
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
Hevia
Hevia
Hevia

Casa incontestable cuando lo que importa son la seleccion de materias primas y la regularidad (casi 60 años les avalan). Tradicionales ellos tenían que tener cocido (en tres vuelcos) en los meses más fríos. Lo elaboran todos los viernes y sábados durante el invierno y lo preparan también en un formato 'delivery'. En esta versión lo tienen a un precio cerrado de 65 euros para dos personas (mínimo dos personas) e incluye una botella de Cepa 21 (D.O. Ribera del Duero), pan y tocino de cielo.

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La Bola Taberna

  • Española
  • Austrias
  • precio 2 de 4
La Bola Taberna
La Bola Taberna

Ubicado en una tranquila calle trasera, este clásico de Madrid es considerado por muchos como la casa del cocido madrileño. Aún regentado por la misma familia que lo fundó en el siglo XIX y cocinando de forma tradicional el cocido, que sólo se sirve a la hora de la comida, con carbón de encina en pucheros de barro individuales. Este impresionante pedigrí ha hecho algo de mella y el servicio, a veces, es algo arrogante.

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Café Comercial

  • Malasaña
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Café Comercial
Café Comercial
Café Comercial

A fuego lento durante 12 horas siguiendo lo que manda la tradición y con buen producto (garbanzos de Fuentesaúco, chacinas de León y piparras de Navarra), el renovado Café Comercial, comandado desde los fogones por Pepe Roch, prepara tu ración de cocido ya no uno sino dos días a la semana (jueves y domingo). Y se puede disfrutar tanto en el mismo restaurante como en casa porque también han hecho posible y estrenado un formato delivery y take away.

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Charolés

  • El Escorial
  • precio 3 de 4
Charolés
Charolés
Merece la pena acercarse hasta San Lorenzo del Escorial solo por probar el cocido que preparan en El Charolés. Fundado en 1977 por Manuel Míguez, este restaurante se ha convertido en todo un referente gastronómico de la sierra madrileña. En sus platos se mezclan la tradición y la creatividad, basándose en materias primas de gran calidd y una exigente preparación. Consta de tres salas con paredes de granito y techos con vigas de madera del siglo XVI.
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Cruz Blanca Vallecas

  • Puente de Vallecas
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Cruz Blanca Vallecas
Cruz Blanca Vallecas

Esta cervecería sirve uno de los mejores cocidos de todo Madrid. Con un garbanzo perfecto de cocción, carne de primera con la que se prepara un caldo espectacular, chorizo, morcilla y tocino, todo precedido por una sabrosa sopa y acompañado por las típicas cebolletas. Forma parte de una cadena de cervecerías que cuentan con un sólido respaldo gastronómico con el que acompañar cada jarra de cerveza. Si vais a ésta de Vallecas, no dejéis de probar tampoco su conejo al ajillo.

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Casa Carola

  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
Casa Carola
Casa Carola
Casa Carola

Esta castiza taberna se inauguró en 1998 en un pequeño local de la calle Padilla, aunque más tarde cogieron otro espacio en esa misma calle. Su cocido madrileño en tres vuelcos es una de sus señas de identidad. Lo sirven en un menú compuesto por aperitivo, pan, postre, café y chupito de licor y se puede pedir desde el 1 de septiembre al 31 de mayo de cada año.

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Tatel

  • Mediterránea
  • Castellana
  • precio 3 de 4
Tatel
Tatel
Tatel

Aquí el chef Julio Miralles lo sirve en dos vuelcos y únicamente al mediodía. La receta de siempre pero con un punto mayor de cuidado en la materia primera y donde la piparra de acompañamiento se sustituye por unos pimientos encurtidos. Eso sí, solo lo preparan los jueves por un precio de 25 euros por persona. Una de las zonas más rexclusivas del Paseo de la Castellana no solo no despacha la tradición madrileña sino que la homenajea.

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Los Galayos

  • Española
  • Centro
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Los Galayos
Los Galayos
Los Galayos

Puedes pensar que estando al borde de la Plaza mayor es otro de esos locales cazaturistas. Pero no. Sí es un local familiar y para grandes mesas y eso genera un trasiego quizás perturbador los fines de semana pero aquí hay mucha honestidad, diligencia y un esmerado saber hacer que merece elogio. Cocina basada en la tradición castellana donde el cochinillo se presenta como uno de sus platos estrella de la casa. Si no quieres aventurarte de primeras en sus salones, prueba cualquiera de sus raciones en la barra. La ensaladilla rusa y el cocido no fallan. 

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El Café de la Ópera

  • Fusión
  • Madrid
El Café de la Ópera
El Café de la Ópera
El Café de la Ópera

En el Restaurante El Café de la Ópera podrás, sin necesidad de abandonar sus confortables instalaciones, disfrutar de una impecable cena y un espectáculo para el recuerdo musical, selecto y ameno. Ideal para pasar un par de horas inolvidables escuchando a las más grandes promesas de la lírica española, en su papel de camareros cantantes interpretando en vivo y en directo las mejores páginas de la zarzuela y de la opera. Uno de sus platos estrella es sin duda el cocido madrileño.

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Taberna de la Daniela

  • Española
  • Madrid
Taberna de la Daniela
Taberna de la Daniela
Taberna La Daniela
Situado en el Madrid de los Austrias, principal atractivo del eje turístico de la capital, este restaurante ofrece el carácter típico de las tabernas madrileñas. Además de una amplia y variada carta de cocina tradicional de la capital elaborada con productos de primera calidad, podrás probar sus exquisitos vinos en un entorno de lo más castizo. Las especialidades de la casa son la berenjena con salmorejo o el famoso cocido madrileño.
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Casa Pello

  • Española
  • Chamartín
  • precio 2 de 4
Casa Pello
Casa Pello
Una concurrida barra de tapeo para los fines de semana. Quizás sea por las croquetas o albóndigas de la casa pero es el cocido (a los tres vuelcos) lo que les ha convertido en un punto de referencia en la zona norte de la ciudad. Cocina de toda la vida la de este restaurante. Buenos ejemplos extraídos de ese recetario casero que se acompañan por unas exquisitas carnes a la brasa. Su terraza se llena con el buen tiempo y a la hora del afterwork.
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Posada del León de Oro

  • Hoteles
  • Hoteles residenciales
  • Austrias
  • precio 2 de 4
Posada del León de Oro
Posada del León de Oro
Recorriendo el antiguo Madrid de los Austrias se llega a la Posada del León de Oro, un edificio de finales del siglo XIX, atravesado por parte de la Muralla Cristiana del siglo XII, ahora restaurado con las últimas novedades tecnológicas.  Cuenta con un total de 17 habitaciones, cada una de ellas decorada de forma distinta para ofrecer un trato personalizado. Su restaurante ofrece una cuidada cocina tradicional (no os perdáis su espectacular cocido) aderezada por una amplia carta de vinos, que incluye más de 300 referencias.
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