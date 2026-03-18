Taberna castiza por antonomasia. Un negocio familiar de los que quedan cada vez menos y que va ya por la tercera generación (en los años noventa pasó de una familia a otra para mantener su espíritu). Leyenda viva en el panorama de restauración de Madrid. Sus paredes atestiguan su historia y prestigio. Popular y honesta hasta decir basta. Buenos precios en Chamberí para juntarse con amigos y familia y, sobre todo, quitarse este frío de un plumazo. De esas comidas que piden sobremesa. Y en la carta, un plato estrella: su cocido madrileño. Un icono que desde hace cuarenta años se sirve a diario (antes era tres días a la semana).
Una sopa contundente, unos garbanzos en su punto y una carne de primera de acompañamiento. Existen una gran cantidad de variantes pero estos tres elementos son la columna vertebral de este icono castizo. Los tres vuelcos. Pero pueden ser dos. ¿Dónde comer cocido madrileño? En Madrid tenemos muchos restaurantes de corte tradicional o de barrio que lo tienen en carta (sea un día concreto o cuando llega el frío) aunque también encontramos espacios más nuevos que ofrecen su particular revisión de este plato. Recorremos algunas direcciones en busca de los imprescindibles.
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