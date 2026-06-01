La artista ha lanzado su propio mapa con más de 100 recomendaciones en distintas ciudades del mundo

Mundialmente reconocida por temas como 'Don't Start Now', 'Levitating' o 'Trainig Season', al igual que por su pasión por recorrer distintos países a lo largo del año, la popular artista inglesa Dua Lipa ha hablado, con el lanzamiento de su propio mapa que incluye 100 recomendaciones por más de 35 ciudades, entre los que se incluyen bares, restaurantes o clubs nocturnos.

Estos son los lugares de Madrid que recomienda Dua Lipa

Madrid cuenta con un total de tres recomendaciones directas de esta 'guía cultural' de Dua Lipa. Siempre suele ser una de las primeras (si no la primera) recomendación a la pregunta ¿si voy a Madrid, a dónde me recomiendas ir? Más allá del Museo del Prado o el Parque de El Retiro, hay una respuesta clara: la Chocolatería San Ginés. Abierta desde 1894, en palabras de la artista, "los churros con chocolate son uno de los mejores rituales gastronómicos". Además, recomienda ir después de medianoche.

tori.fenton

Por otra parte, Dua Lipa también recomienda visitar el Corral de la Morería, uno de los tablaos flamencos más icónicos de toda la capital. Para ella, este es un espacio donde "comer y beber y luego, empieza el show. Los bailarines son extraordinarios". Finalmente, las paradas en Madrid concluyen con la SALA DE DESPIECE 1, un bar de tapas decorado como la carnicería de un mercado que, en palabras de la inglesa, "su formato tiene algo que hace que la noche se convierta en una cosa única".

Corral de la Morería

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La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las actuaciones más destacadas de este año, se encuentran los conciertos de Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira, Agorazein o Amaral.