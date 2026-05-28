La decimotercera edición ha contado con la participación de 50 artistas en distintas fachadas o cristaleras

Certamen que ya se ha convertido en todo un referente del arte urbano en Madrid, y nacido con el objetivo de apoyar e impulsar el pequeño comercio y la vida de uno de los barrios más castizos de la capital, un año más, el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés CALLE ha convertido el barrio en todo un lienzo al aire libre, donde el arte urbano en todas sus formas toma las calles, fachadas, cristaleras y rincones del distrito, desde el arte mural hasta el graffiti, pasando por la expresividad del 'lettering', la originalidad de los kekos o la riqueza visual de la ilustración.

El festival, organizado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, ha contado en esta ocasión con la participación de 50 artistas en 50 fachadas. Y, después de semanas llenando el barrio de color, creatividad y emoción, el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés CALLE ya ha anunciado las obras ganadoras de su 13ª edición.

Altar Urbano. Guacamaya Azul Tropical

Estas son las obras ganadores del festival de arte urbano CALLE'26

Este año, y dotados de distintos premios económicos, así han quedado los resultados del festival de arte urbano Calle'26:

Primer premio (dotado con 2.000 euros): ' ¿Está ocupada? ', de Señorita Escarlata, ubicada en El Económico (c/ Argumosa, 9).

Segundo premio (dotado con 1.200 euros): ' Lo que habita en el silencio ', de Cecilia Astiazarán, ubicada en el Mercado de San Fernando (c/ Embajadores, 41).

Premio del Público (dotado con 800 euros): 'Altar Urbano', de Guacamaya Azul Tropical, ubicada en La Cigarrera de Lavapiés (c/ Valencia, 26). Lo que habita en el silencio. Cecilia Astiazarán

Las mejores obras de arte urbano de Madrid

Porque el arte no solo se encuentra en los museos y galerías de la capital. Entre las obras de arte urbano más destacadas de Madrid se encuentran el proyecto 'CUBOS Madrid' (Plaza de los Cubos), el colorido bosque del IES Emperatriz María de Austria, los personajes de Jaune o la firma de Muelle, en la calle Cava Alta.

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