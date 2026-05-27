Bajo el nombre 'Las paredes danzan', el objetivo es transformar este espacio de tránsito en una escenografía envolvente y dinámica

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Con un enorme cartel de espectáculos, obras de teatro y musicales o conciertos, entre algunas de sus propuestas culturales más destacadas se encuentran los museos y galerías. Repletas de piezas llenas de historia, e innovadoras propuestas que buscan ir más allá de los estándares creativos, con tan solo dar un paseo por la ciudad ya puedes disfrutar de creativas composiciones, un papel que juegan las obras de arte urbano.

Las paredes danzan. © SUSO33 Las paredes danzan. © SUSO33

Este espacio cultural de Madrid estrena un nuevo mural

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, y considerado como uno de los referentes del grafiti, el arte urbano y el muralismo nacional, SUSO33 tiene una nueva obra en Madrid. Bajo el nombre 'Las paredes danzan', la pieza se encuentra en la Nave 11 de Centro Danza Matadero, convirtiendo el vestíbulo de la sala en una experiencia inmersiva que dialoga con la arquitectura del entorno y anticipa la vivencia escénica.

El objetivo de esta obra de arte es transformar el espacio de tránsito en una escenografía envolvente y dinámica para que el espectador se sumerja en una dimensión vibrante de energía y ritmo. Para ello, el mural representa cuerpos danzantes mediante líneas continuas y gestos pictóricos, creando una relación entre movimiento, espacio, vacío y ritmo.

Las formas antropomorfas que ocupan el mural lo hacen vibrar con su propia musicalidad intrínseca, con ritmo y armonía. 'Las paredes danzan' incorpora referencias a distintas disciplinas de la danza y a grandes figuras de su historia, integrando precisión, técnica y expresividad dentro de una composición coreográfica visual. Cada trazo continuo se configura como una frase coreográfica que se despliega entre los huecos del espacio y que invita al espectador a experimentar el tránsito hacia la sala no solo como un paso físico, sino como una inmersión en el lenguaje de la danza.

Las paredes danzan. © SUSO33

Para su creación, el artista madrileño se ha inspirado en la relación entre el nacimiento, el cosmos y el cuerpo en el espacio que plantea Pascal Quignard en su obra 'El origen de la danza', y que establece una analogía entre el cuerpo en el líquido amniótico y los cuerpos celestes en constelaciones. Además, se ha basado también en las pinturas rupestres, en la idea de la cueva como espacio simbólico que remite al Mito de la caverna y a la noción de la cuarta pared.

Por último, SUSO33 se ha inspirado también en la cultura urbana y en la relación entre danza y grafiti desarrollada por Henry Chalfant, pionero en integrar hip hop, 'breakdance' y artes escénicas. Aquí las paredes funcionan como una escenografía viva y envolvente que el espectador atraviesa físicamente antes de entrar al teatro para que ese espacio de tránsito deje de ser un 'no lugar'.

Las paredes danzan. © SUSO33

Las mejores obras de arte urbano de Madrid

Porque el arte no solo se encuentra en los museos y galerías de la capital. Entre las obras de arte urbano más destacadas de Madrid se encuentran el proyecto 'CUBOS Madrid' (Plaza de los Cubos), el colorido bosque del IES Emperatriz María de Austria, los personajes de Jaune o la firma de Muelle, en la calle Cava Alta.

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