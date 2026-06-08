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La primera gran verbena del verano en Madrid llega este fin de semana: sesión DJ Nano, paella popular, fuegos artificiales y el emblemático y curioso ritual de los alfileres

La programación incluye otras actividades, como un homenaje musical a Extremoduro o reparto de chocolate con churros

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Fiestas de San Antonio de la Florida
Ayuntamiento de Madrid | Fiestas de San Antonio de la Florida
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Queda muy poco para la llegada del verano, época para disfrutar de los planes al aire libre (si el calor madrileño nos lo permite), darse un refrescante baño en alguna de las piscinas municipales, tomar algo en compañía en las mejores terrazas o, directamente, coger un avión y visitar un destino completamente nuevo.

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Arranca la temporada de verbenas de verano en Madrid

Y, con el regreso del verano, Madrid se viste de gala pues, un año más, arranca la temporada de verbenas. Un brindis con limonada chipén al compás de chotis y pasodobles en el parque de la Bombilla, reparto de panes bendecidos del santo, el ritual de los alfileres y una fecha marcada en todos los calendarios madrileños: las Fiestas de San Antonio de La Florida 2026.

Entre los días 11 y 14 de junio, la verbena incorpora tradiciones clásicas y todo tipo de novedades, actualizando así una celebración pensada para todos los públicos. El pregón inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio, en el templete del parque de La Bombilla y, a continuación, el grupo Deltó ofrecerá un concierto como tributo a Extremoduro, al que seguirá una sesión de DJ Lady Cherry. El viernes 12, el escenario vibrará con las actuaciones del grupo La Mole, Modestia Aparte y DJ Fonsi. 

Durante el fin de semana, la hora del vermú estará amenizada por DJ  Roxell y, al anochecer, actuarán la agrupación 20 A tocar!, DJ Nano y la orquesta Tierra. El último día de celebración se organizará una paella popular y, al caer la tarde, se repartirá un chocolate con churros y se celebrará un baile con organillo. A medianoche, los fuegos artificiales pondrán el punto final de las fiestas.

Fiestas de San Antonio de la Florida
Ayuntamiento de MadridFiestas de San Antonio de la Florida

El programa también incluye jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas al Cementerio de la Florida, durante todos los sábados de junio, organizadas por la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos.

NO TE LO PIERDAS: Qué hacer en Madrid en junio

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